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Українцям від імені "Нової пошти" розсилають небезпечні листи-заманухи

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Середа 22 вересня 2021 19:20
Українцям від імені "Нової пошти" розсилають небезпечні листи-заманухи "Нова пошта" попередила про шахраїв (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта" зробила важливу заяву, яка стосується безпеки українців. Справа в тому, що останнім часом шахраї почали розсилати від імені компанії дуже сумнівні електронні листи жителям нашої країни.

У чому суть нової схеми шахрайства і як уберегтися - читайте в нашому матеріалі далі.

"Нова пошта" попереджає про аферистів

У мережі деякі українці розповідають, що від імені НП їм прилітають листи нібито про розіграш квитків на концерт.

Але слід зазначити, що зараз "Нова пошта" не проводить жодних розіграшів квитків.

Більш того, подібні акції ніколи не організовуються і не реалізуються компанією за допомогою e-mail. Адже всі конкурси та акційні пропозиції публікуються виключно на офіційному сайті та сторінках "Нової пошти" в соцмережах Facebook і Instagram.

"Закликаємо вас бути пильними. Ніколи не переходьте за посиланням і не відповідайте на сумнівні листи. Додайте адресата в категорію "Спам" (небажані повідомлення) і видаліть це повідомлення", - закликають представники компанії.

Якщо ж ви помилково перейшли за посиланням в такому листі, то в першу чергу якомога швидше поновіть паролі від всіх ваших облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб їх не змогли зламати шахраї.

Також не переходьте по посиланнях і не завантажуйте файли від незнайомців. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми.

Нагадаємо, не так давно "Нова пошта" зробила важливу заяву про роботу поштоматів.

Також компанія зробила важливу заяву про товари з-за кордону.

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