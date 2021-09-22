Украинцам от имени "Новой почты" рассылают опасные письма-завлекухи

"Новая почта" сделала важное заявление, которое касается безопасности украинцев. Дело в том, что в последнее время мошенники начали рассылать от имени компании очень сомнительные электронные письма жителям нашей страны.

В чем суть новой схемы мошенничества и как уберечься - читайте в нашем материале далее.

"Новая почта" предупреждает об аферистах

В сети некоторые украинцы рассказывают, что от имени НП им прилетают письма якобы о розыгрыше билетов на концерт.

Но следует отметить, что сейчас "Новая почта" не проводит никаких розыгрышей билетов.

Более того, подобные акции никогда не организовываются и не реализуются компанией с помощью e-mail. Ведь все конкурсы и акционные предложения публикуются исключительно на официальном сайте и страницах "Новой почты" в соцсетях Facebook и Instagram.

"Призываем вас быть бдительными. Никогда не переходите по ссылке и не отвечайте на сомнительные письма. Добавьте адресата в категорию "Спам" (нежелательные сообщения) и удалите это сообщение", - призывают представители компании.

Если же вы по ошибке перешли по ссылке в таком письме, то в первую очередь как можно быстрее обновите пароли от всех ваших учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли взломать мошенники.

Также не переходите по ссылкам и не загружайте файлы от незнакомцев. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.