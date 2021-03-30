Українцям готують нові штрафи: за що доведеться заплатити велику суму

В Україні за ухилення від військового призову будуть штрафувати. Відповідний законопроєкт у другому читанні прийняла Верховна Рада.

Крім цього, якщо на фронті раптом загостриться ситуація чи будуть порушені кордони держави Україна зможе швидко протягом доби залучити резервістів. Вони мають відслужити не більше ніж пів року.

Нагадаємо, начальник Госпродпотребслужбы в Києві Олег Рубан розповів про головних порушників карантину у Києві. Він зазначив, що на перевізників щодня виписують штрафи до 34 тисяч гривень.

Ми також писали про те, що у поліції розповіли, кого через маски у "червоних" зонах штрафуватимуть на 17 тисяч. Правоохоронці пояснили, що спочатку порушників будуть попереджати, але якщо толку не буде, то почнуть штрафувати.