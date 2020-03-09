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Українцям готують неприємний сюрприз з комуналкою: платіжок стане більше

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Українці незабаром зможуть отримувати більше комунальних платіжок

В Україні можуть з'явитися нові платіжки на оплату комунальних послуг. Торкнуться такі зміни всіх українців, які живуть в багатоквартирних будинках. Як будемо платити за комуналку з 1 травня - в матеріалі Styler.

На сьогодні українці щомісяця оплачують від семи до десяти послуг, а в червні може з'явитися ще 12 платіжок, йдеться в сюжеті ТСН. Так, платіжку за холодну воду розділять на чотири - потрібно буде заплатити власне за воду, абонплату, повірку лічильника і окремо - його обслуговування.

Те ж саме може статися з комунальними платіжками за гарячу воду та опалення. Чи буде це в одній платіжці, окремими рядками або взагалі різними квитанціями, поки що відомо не до кінця. Але рахувати ці послуги окремо почнуть вже з 1 травня 2020 року.

При цьому для кожного будинку розмір комунальних платежів буде розрахований індивідуально.

Що буде в платіжках, буде залежати і від форми управління будинком. Тобто від того, хто його обслуговує. З цим теж потрібно буде визначитися до 1 травня.

В Україні можуть з'явитися нові платіжки за комуналку (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали про те, що робити, якщо ви сплатили комуналку до того, як вам нарахували субсидію.

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