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Українцям замість футболу на Oll TV показують "новини ДНР": що трапилось

Фото: замість матчу Уельс Україна на Oll.TV раптом стали показувати пропаганду окупантів (twitter.com/Zubkow)
Автор: Володимир Костирін

Популярний український легальний сервіс інтернет-телебачення OLL.TV замість футбольного матчу плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 з нашою збірною проти Уельсу раптово став показувати російську пропаганду і "новини" бойовиків "ДНР". Українці стали масово скаржитися на такий поворот.

З чим пов'язаний інцидент, фото перерваних трансляцій та реакція адміністрації сервісу - в матеріалі нижче.

Oll TV зазнав ворожої кібератаки та був зламаний. Так, окупанти запустили своє мовлення з роспропагандою та іншими своїми "новинами".

Українські глядачі масово обурюються і публікують в мережі фото і скріни з кадрами ворожих пропагандистів, що ні з того ні з сього з'явилися замість довгоочікуваного футбольного матчу.

До речі, таку картину стали спостерігати глядачі-вболівальники, користувачі Oll TV, по всіх каналах.

Додзвониться адміністраторам сервісу Інтернет-телебачення теж не вдається - гаряча лінія теж не працює.

Oll TV зламали і стали показувати "новини" окупантів (фото: скріни twitter.com)

Реакція OLL.TV

В адміністрації сервісу зазначають, що наразі намагаються вирішити проблему та поновити нормальну роботу після кібератаки, й повернути трансляцію матчу зокрема. Про це йдеться у заяві OLL.TV на сторінці у Facebook.

"Заздрісна русня намагається зіпсувати глядачам перегляд матчу Збірної за вихід до ЧС-2022. Докладаємо максимальних зусиль для якнайшвидшої нейтралізації кібератаки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 червня о 19:00 почали транслювати футбольний поєдинок Уельсу та України у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

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