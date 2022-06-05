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Уельс – Україна: анонс фіналу плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

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Кардіфф, Неділя 05 червня 2022 08:45
Уельс – Україна: анонс фіналу плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Фото: Британський тиждень збірної України триває (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У фіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Уельсу прийме національну команду України. Матч відбудеться на арені "Кардіфф Сіті Стедіум".

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

Уельс – Україна

5 червня, 19:00, Кардіфф, "Кардіфф Сіті Стедіум", телетрансляція на "Футбол 1" та "Індиго"

"Синьо-жовті" опинилися за крок від омріяної поїздки в Катар. Після перемоги над шотландцями посеред тижня збірна України для виходу на ЧС-2022 повинна здолати інших британців – валлійців. Упевнений виступ українців у півфіналі зрівняв шанси з Уельсом, принаймні, в уяві букмекерів.

Перформанс команди Олександра Петракова проти Шотландії справді вийшов яскравим. Розуміючи ймовірність проблем із концентрацією впродовж усіх 90 хвилин, "синьо-жовті" не стали закриватися в обороні й щоразу користалися шансом вибігти в атаку. Цей підхід матеріалізувався у три забиті м'ячі лише з одним припущеним.

Уельс – Україна: анонс фіналу плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

Переможний склад зазвичай не змінюють. Так, до гри окремих виконавців за підсумками поєдинку з шотландцями виникають запитання. Той же Бущан трохи нервував у воротах. Але змінювати голкіпера на такій короткій дистанції ніхто не буде. Мудрик неабияк запалив після виходу на заміну, але й Циганков в основі зіграв на рівні.

Єдиною проблемою матчів через три дні-на четвертий може стати фізична готовність збірної України. Надто у виконавців без ігрової практики з УПЛ. Уельс таких труднощів уник, виставивши на поєдинок Ліги націй із поляками (1:2) фактично резерв. Та зайві дні відпочинку можуть цілком зіграти і злий жарт із "драконами".

Дискваліфіковані:

Травмовані: Кабанго – Тимчик

Під питанням: Попов, Ігнатенко (обидва – Україна)

Уельс – Україна: анонс фіналу плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

Орієнтовні склади на матч Уельс – Україна

Уельс: Ворд – Ампаду, Родон, Девіс – Робертс, Ремзі, Аллен, Вілсон, Н. Вільямс – Джеймс, Бейл

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Циганков – Яремчук

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Малі та великі фінали часто стають заручниками очікувань уболівальників. Фанати покладають великі надії на видовищність вирішальних поєдинків, але вкрай часто стикаються з похмурою реальністю. Така природа матчів на виліт, де ціна помилки надзвичайно висока. Коли на кону остання путівка від Європи на Мундіаль, то долю матчу цілком може вирішити і один гол. Якщо Україна збереже настрій та позбудеться огріхів, поїздка в Катар від команди Петракова не втече.

До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на фінал плей-офф відбору до ЧС-2022 між Уельсом і Україною.

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