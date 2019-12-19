Що українцям робити з монетами 1, 2 і 5 копійок, які вийшли з обігу

В 2019 році монети номіналами 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні, і ними вже не можна розрахуватися. Але що робити українцям, у яких такі монети залишилися на руках?

Куди нести монети номіналами 1, 2 і 5 копійок

Насправді, їх можна обміняти. Зробити це потрібно протягом трьох років. Процедура ця абсолютно безкоштовна і без будь-яких обмежень.

"Обміняти монети цих номіналів можна на монети та банкноти інших номіналів у сумах, кратних 10 коп.", - розповіли банкіри.

За словами експертів, вилучення з обігу 1, 2 і 5 копійок повинно зменшити час виконання касових операцій клієнтів і суттєво скоротити витрати банків на їх інкасацію та зберігання.

До 30 вересня 2020 року обміняти монети можна у всіх відділеннях українських банків, а до 30 вересня 2022 року - у Нацбанку та уповноважених ним банках: Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль.

Що буде далі з копійками в Україні

На вилучення з обігу 1, 2 і 5 копійок Нацбанк не збирається зупинятися. Так, найближчим часом в Україні будуть поступово виводити з обігу монети номіналом 25 копійок. Вони не будуть повертатися в обіг при потраплянні в банки, але при цьому на сьогоднішній день залишаються платіжним засобом.

Крім того, в найближчому майбутньому в Україні скоротять номінальний ряд гривні до 12 номіналів: по шість номіналів монет і банкнот.

За словами банкірів, це поширена світова практика, завдяки якій готівкові розрахунки стають більш простими та зручними. Від дрібних монет давно відмовилися Нова Зеландія, Норвегія, Ізраїль, Австралія, Чехія, Угорщина та інші країни.