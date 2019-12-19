ru
ua

Що українцям робити з монетами 1, 2 і 5 копійок, які вийшли з обігу

Новини » Життя   

Монети дрібних номіналів в Україні перестали бути платіжним засобом

В 2019 році монети номіналами 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні, і ними вже не можна розрахуватися. Але що робити українцям, у яких такі монети залишилися на руках?

Куди нести монети номіналами 1, 2 і 5 копійок

Насправді, їх можна обміняти. Зробити це потрібно протягом трьох років. Процедура ця абсолютно безкоштовна і без будь-яких обмежень.

"Обміняти монети цих номіналів можна на монети та банкноти інших номіналів у сумах, кратних 10 коп.", - розповіли банкіри.

За словами експертів, вилучення з обігу 1, 2 і 5 копійок повинно зменшити час виконання касових операцій клієнтів і суттєво скоротити витрати банків на їх інкасацію та зберігання.

До 30 вересня 2020 року обміняти монети можна у всіх відділеннях українських банків, а до 30 вересня 2022 року - у Нацбанку та уповноважених ним банках: Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль.

Що буде далі з копійками в Україні

На вилучення з обігу 1, 2 і 5 копійок Нацбанк не збирається зупинятися. Так, найближчим часом в Україні будуть поступово виводити з обігу монети номіналом 25 копійок. Вони не будуть повертатися в обіг при потраплянні в банки, але при цьому на сьогоднішній день залишаються платіжним засобом.

Крім того, в найближчому майбутньому в Україні скоротять номінальний ряд гривні до 12 номіналів: по шість номіналів монет і банкнот.

За словами банкірів, це поширена світова практика, завдяки якій готівкові розрахунки стають більш простими та зручними. Від дрібних монет давно відмовилися Нова Зеландія, Норвегія, Ізраїль, Австралія, Чехія, Угорщина та інші країни.

Біомаса ця? Батько Зеленського грубо образив українців Комаров та Дорофєєва просять допомогти врятувати хлопчика: добро завжди повертається (фото)
Читати всі новини