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Українці можуть без направлення звернутися до низки лікарів: список

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 16:12
Українці можуть без направлення звернутися до низки лікарів: список Фото: українці можуть звернутися до низки лікарів без направлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні з 1 квітня почне діяти програма медичних гарантій на 2021 рік, але це не вплине на правила доступу пацієнтів до безкоштовних послуг. Українці матимуть змогу звернутися до низки лікарів без електронного направлення.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

Електронне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря не потрібне у разі звернення до:

  • гінеколога, зокрема дитячого та підліткового віку;
  • психіатра, зокрема дитячого та підліткового;
  • нарколога;
  • стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей);
  • фтизіатра, зокрема і дитячого;
  • педіатра;
  • лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

У таких випадках НСЗУ оплатить візит за пацієнта. В інших випадках для звернення до вузьких фахівців українцям знадобиться декларація з сімейним лікарем, електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря та вибір лікарні з контрактом з НСЗУ.

"Екстрена медична допомога надається безоплатно усім без винятку без направлення й декларації", - додали в НСЗУ.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть тарифи за надання допомоги при пологах та новонародженим.

Додамо, на первинну медичну допомогу українцям у 2021 році передбачили понад 20,6 млрд гривень.

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