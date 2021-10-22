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Українця оштрафували за те, що його машина схожа на поліцейську: як виглядає авто

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Бердянськ, П'ятниця 22 жовтня 2021 11:11
Українця оштрафували за те, що його машина схожа на поліцейську: як виглядає авто У Бердянську оштрафували водія, бо його авто схоже на поліцейське (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Бердянську правоохоронці виявили ВАЗ-2106, який з вигляду нагадував поліцейський автомобіль. На власника правоохоронці склали протокол й оштрафували.

Про це повідомляє Бердянський районний відділ поліції ГУНП в Запорізькій області.

Так, машину зафіксували поліцейські під час патрулювання міста у середу, 20 жовтня.

Вони встановили, що автомобіль ВАЗ-2106 з незаконним використанням найменування поліції.

Тому власника авто оштрафували. Зазначається, що водієм вказаного транспортного засобу виявився місцевий 1999 року народження.

"Молодий чоловік пояснив, що не знав про передбачену адміністративну відповідальність за використання найменування та ознак належності до Нацполіції України", – пояснили правоохоронці.

Також згідно з пунктом 30.7 ПДР, забороняється наносити на зовнішні поверхні транспортних засобів зображення чи написи, що збігаються з кольорографічними схемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобів оперативних і спеціальних служб, передбаченими ДСТУ 3849:2018.

Українця оштрафували за те, що його машина схожа на поліцейську: як виглядає автоУкраїнця оштрафували за те, що його машина схожа на поліцейську: як виглядає авто

У Бердянську оштрафували чоловіка, бо його автомобіль схожий на поліцейський (facebook.com/Бердянський-районний-відділ-поліції)

Раніше ми повідомляли, що у Мукачеві водій ВАЗа загубив пасажирку на ходу.

Також ми писали, що у Києві помітили героя парковки на "котоджипі".

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