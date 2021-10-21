У Мукачеві водій ВАЗа загубив пасажирку на ходу: вийшло страшно, але курйозно

У Мукачеві стався курйозний інцидент, який, втім, міг закінчитися трагічно. Водій ВАЗ так поспішав стартонути після того, як підібрав кілька людей в недозволеному місці, що загубив пасажирку.

На кадрах видно, що вазівка зупинилася біля правого краю, розділової смуги-тротуару. По пішохідному переходу до авто підбігли двоє чоловіків і одна жінка.

Пасажири поспіхом застрибнули в авто, але водій ВАЗа був нетерплячий і рвонув перш ніж жінка сіла і зачинила двері. Оскільки її ноги були вже в салоні, вона впала і трохи проїхала по асфальту, тримаючись за ручку дверей.

На щастя, все обійшлося легким переляком і курйозним відео, яке тепер гуляє соцмережами.

Відео: у Мукачеві водій ВАЗ загубив пасажирку (mukachevo.net)