ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Мукачеві водій ВАЗа загубив пасажирку на ходу: вийшло страшно, але курйозно

Новость на русском →
Мукачево, Четвер 21 жовтня 2021 18:30
У Мукачеві водій ВАЗа загубив пасажирку на ходу: вийшло страшно, але курйозно Колаж РБК-Україна: у Мукачеві водій ВАЗа загубив пасажирку на ходу
Автор: Світлана Мащенко

У Мукачеві стався курйозний інцидент, який, втім, міг закінчитися трагічно. Водій ВАЗ так поспішав стартонути після того, як підібрав кілька людей в недозволеному місці, що загубив пасажирку.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

На кадрах видно, що вазівка зупинилася біля правого краю, розділової смуги-тротуару. По пішохідному переходу до авто підбігли двоє чоловіків і одна жінка.

Пасажири поспіхом застрибнули в авто, але водій ВАЗа був нетерплячий і рвонув перш ніж жінка сіла і зачинила двері. Оскільки її ноги були вже в салоні, вона впала і трохи проїхала по асфальту, тримаючись за ручку дверей.

На щастя, все обійшлося легким переляком і курйозним відео, яке тепер гуляє соцмережами.

Відео: у Мукачеві водій ВАЗ загубив пасажирку (mukachevo.net)

Раніше ми писали, що в Івано-Франківську пара першокурсників зайнялася сексом просто під час лекції. Молоді люди так захопилися процесом, що забули вимкнути камеру, і їх забави побачили все, в тому числі і викладач.

А в Києві на фото потрапив герой парковки, який порушує всі можливі і неможливі правила, розсікаючи на забавному авто - "котоджипі".

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Свято 21 жовтня: що суворо заборонено робити в цей день, головні прикмети
Свято 21 жовтня: що суворо заборонено робити в цей день, головні прикмети