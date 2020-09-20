ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У відомої української співачки виявили рак: що відомо

Неділя 20 вересня 2020 12:58
У відомої української співачки виявили рак: що відомо
Міка Ньютон і Катя Осадча (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Анна Кисельова

Артистка заявила, що вже поборола хворобу

Відома українська співачка Міка Ньютон шокувала заявою про те, що рік тому вона захворіла на рак. Через кілька років після переїзду до Каліфорнії у дівчини діагностували рак яєчника. Це сталося у 2019 році, але після тривалого лікування артистці вдалося побороти хворобу.

Співачка розповіла про свою хворобу в інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя". До цього артистка не вирішувалася публічно заявити про онкологію. На її рішення приховувати інформацію про хворобу вплинули і її батьки, які виступили проти оприлюднення діагнозу. Вже по закінченні лікування Міка поділилася подробицями.

"Я приїхала в Україну показати, що здорова, що зі мною все добре. Закликаю всіх жінок перевірятися. Я захворіла у 33 роки, а дівчата в такому віці не хворіють на рак. Як правило, цю хворобу діагностують у дорослих жінок", – розповіла Міка Ньютон.

Артистка додала, що перевіряла діагноз в чотирьох лабораторіях. І вона, і лікарі не могли повірити, що це дійсно рак. Зірка згадала, що першим симптомом було здуття живота. Тоді вона почала активно займатися спортом, дотримувалася дієт.

"Операція за операцією: одна, друга, потім ще одна ... Мені пощастило, бо моя лікарка була молодшого віку і вона сказала, що не буде вбивати організм, адже я хочу стати мамою", – поділилася знаменитість.

Але лікарі попереджають, що протягом 3-5 років після лікування може статися рецидив, тому дівчина уважно стежить за своїм станом.

Міка Ньютон захворіла на рак і одужала

Нагадаємо, що раніше співачка Міка Ньютон зіграла весілля в США.

Також ми писали, що медики назвали основні симптоми онкологічних захворювань. Варто відзначити, що лікарі наполягають на регулярному онкообстеженні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Персони Катя Осадчараксветская жизнь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся