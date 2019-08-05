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На очах у дітей: шкуродер жорстоко розправився з котом у Миколаєві (відео)

STYLERПодії    05.08.2019 - 10:16
На очах у дітей: шкуродер жорстоко розправився з котом у Миколаєві (відео)
Шкуродер застрелив кота на очах у дітей в Миколаєві (колаж: РБК-Україна)

Деякі місцеві жителі не приховують, що регулярно чинять розправу над беззахисними тваринами в елітному будинку в Миколаєві

Шкуродер жорстоко розправився з дворовим котом, який зайшов на територію двору будинку по вулиці Скороходова, 56, у Заводському районі Миколаєва. Фото нелюда опублікував Євген Кушніренко на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією Євгена, якийсь Ігор, що мешкає в цьому будинку, цинічно застрелив кота серед білого дня на очах у дітей. При цьому на запитання, чи він це зробив, шкуродер з усмішкою відповів: "Так... Я ж говорив йому не лазити у нас у дворі..."

 

 

Опубліковано Eugene Kushnirenko Неділя, 4 серпня 2019 р.

Шкуродер застрелив кота на очах у дітей у Миколаєві (відео: facebook.com/kush.john.77)

Крім того, багато жителів елітної новобудови підтримали вчинок нелюда. Вони вважають його нормальним, і порівняли вбитого кота з отруєним щуром.

Євген Кушніренко також зазначає, що його "високоповажні сусіди" не перший раз розправляються з дворовими тваринами.

 

Шкуродер застрелив кота на очах у дітей в Миколаєві (фото: facebook.com/kush.john.77)

"Ніхто особливо не приховує даних діянь, а з точністю навпаки - гордо розповідають в альтанках, як вони стріляють котів та інших тварин, що випадково зайшли на територію "елітного ОСББ", - пише Євген.

 

 

Опубліковано Eugene Kushnirenko Неділя, 4 серпня 2019 р.

Шкуродер застрелив кота на очах у дітей у Миколаєві (відео: facebook.com/kush.john.77)

"Скажіть, хіба місце таким аморальним особистостям серед нас?! Який соціум ми будуємо? Яких дітей вони виховають?! Подібні аморальні особистості повинні бути покарані!" - закликає Євген Кушніренко.

На очах у дітей: шкуродер жорстоко розправився з котом у Миколаєві (відео)

Шкуродер застрелив кота на очах у дітей в Миколаєві (скрін: facebook.com/kush.john.77)

Зазначимо, що користувачі мережі шоковані подібним і закликають притягнути шкуродера до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

"Пишіть заяву, жорстоке поводження з тваринами вже карається законом", - запропонував один з користувачів.

"Мерзота закінчена, немає слів", - шокований вчинком нелюдя юзер.

"Може влаштуємо йому самосуд?" - запропонувала коментатор публікації.

На очах у дітей: шкуродер жорстоко розправився з котом у Миколаєві (відео)

Шкуродер застрелив кота на очах у дітей в Миколаєві (скрін: facebook.com)

"Він завтра у дітей стріляти буде. Вже були випадки, коли стріляли по дітях, тому що вони заважали! А потім по кому? По сусідам, які криво подивилися?" - обурена одна з підписниць.

"Мужик - виродок! З головою не все добре. Такі особини небезпечні для суспільства. Це незадоволений потенційний маніяк!" - жорстко висловилася коментатор.

На очах у дітей: шкуродер жорстоко розправився з котом у Миколаєві (відео)

Шкуродер застрелив кота на очах у дітей в Миколаєві (скрін: facebook.com)

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Одесою виявили справжню шкуродерню для породистих собак. У розпліднику були помічені алабаї, вівчарки і курцхаари.

Нагадаємо, не так давно в Дніпрі стався інцидент - люди вбили лисицю і її дитинчат, які жили на одному з дитячих майданчиків міста. Вдалося врятувати лише одне лисеня по кличці Руді. Волонтери оголосили збір коштів для всіх небайдужих, щоб допомогти врятувати малюка.

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