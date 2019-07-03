Концтабір для благородних собак: під Одесою виявили шкуродерню

Концтабір для собак в Одеській області (Колаж РБК-Україна)

Жителі села звернулися до волонтерів за допомогою під час пошуків Дар'ї Лук'яненко

В Одеській області, по сусідству з селом Іванівка, де сталася трагедія з 11-річною Дашею Лук'яненко, виявили справжню шкуродерню для породистих собак. До волонтерів, які займалися пошуками дівчинки, звернулися жителі села Бараново. Вони просили врятувати від голодної смерті десятки породистих собак, яких утримує місцевий житель силою. У розпліднику були помічені алабаї, вівчарки і курцхаари.

Волонтери через кілька днів після того, як закінчилися пошуки Дар'ї Лук'яненко, звернулися до зоозахисників і навідалися в село Бараново, де виявили справжній концтабір для тварин. Заводчик тримає породистих собак в повній антисанітарії, морить голодом та регулярно б'є. Нещасні тварини, які змогли вирватися на волю, приходили до сусідів у пошуках їжі і деякі просто падали і помирали у селян на очах.

Як розповіли сусіди, собак там утримують на продаж, а тих, кого не вдалося продати – просто гинуть у страшних умовах. У минулому році у вольєрах містилося близько 80 собак, потім їх стало близько 60, а на даний момент їх уже 28. Взимку собаки так озвіріли від холоду і голоду, що вирвалися на вулицю й кинулися до школи, де почали гарчати на дітей. Деяких довелося пристрелити.

В Одеській області виявили моторошний розплідник з породистими собаками (скріншоти з відео)

Селяни неодноразово зверталися в поліцію і до місцевої влади, але в допомозі їм відмовили. Крім того, в сусідньому будинку живе голова сільради, але вона вперто робить вигляд, що нічого не помічає.

Як розповіли волонтери виданню "Факти", вони влаштували рейд в цей концтабір разом з поліцією. Спочатку господар тварин спробував з ними сперечатися, але під тиском віддав зоозахисникам спочатку 17 тварин, потім ще 11. На нього склали поліцейський протокол.

"Це 21 виснажений алабай та ще 7 малюків, всі вони потребують термінової ветеринарної допомоги. Однак насамперед їх потрібно елементарно відгодувати. В іншому разі більшість осіб просто не доживуть до візиту до лікаря", - розповіли волонтери.

Чотирьох собак вдалося прилаштувати в Одесі, ще одного алабая хочуть забрати в Київ. З'ясувалося, що в розпліднику перебували і викрадені тварини. Мешканка Одеси впізнала свого пса, який зник 6 років тому. Коли вона приїхала, собака спочатку не впізнала її, а потім кинулася до неї і з очей у неї текли сльози.

В Одеській області знайшли концтабір для породистих собак (YouTube/Зоотропи)

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