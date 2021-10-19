В українському університеті на вчителя фізики навчається один студент: єдиний на потоці

Чому зменшився попит на спеціальності

За словами завідувача кафедри фізики та астрономії Юрія Дятлова, зменшення кількості абітурієнтів на такі спеціальності розпочалася ще у 2000-х роках.

Зокрема, у 2006 – 2007 роках із кафедри фізики цього вишу випустилися останні великі групи, а це приблизно 40 людей. Все тому, що абітурієнти розуміють, що вчитися буде не легко, а перспективи дуже малі. Окрім того, вчительські спеціальності вже не в пріоритеті та з кожним роком все відходять.

Так, цього року до "Чернігівського колегіуму" вступив лише один абітурієнт Ростислав Корнієнко.

"Страшні в мене результати, 103 бали із ЗНО. Чесно кажучи, це було майже спонтанно. Взагалі, в школі класу до 11 я фізику не любив. Але під кінець школи я вирішив, що, все ж таки, хочу піти на фізику", – розповідає студент.

Також хлопець розповів, що не знає чи працюватиме вчителем, адже зарплати маленькі.

Зазначається, що в цей університет на вчителів хімії цього року вступили 3 студенти, вчителів інформатики – 6, вчителів математики – 10.

Як розповів керівник Управління освіти і науки Чернігівської ОДА Микола Конопацький, через малу кількість охочих навчатися на вчителів виникла нестача педагогів. Зокрема, найбільше їх не вистачає у сільських школах, де зарплата молодого вчителя 7 тисяч гривень.

За його словами, в області не вистачає приблизно 20 вчителів природничих наук