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В українському шкільному підручнику військових ЗСУ переплутали з російською армією

Четвер 10 грудня 2020 21:02
В українському шкільному підручнику військових ЗСУ переплутали з російською армією
В українському підручнику в статтю про ЗСУ вставили фото російських військових (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В українському підручнику "Захист Вітчизни" для 10 класів статтю про ЗСУ проілюстрували військовими в російській екіпіровці, які тримають відповідну зброю.

Про цей інцидент повідомив блогер "Фашик Донецький" у своєму Telegram-каналі.

"На фото російські солдати в екіпіровці "Ратник", у першого солдата на фото АК сотої серії, а у другого, на задньому тлі, якщо не помиляюся, рушниця виробництва РФ", - написав він.

В українському шкільному підручнику військових ЗСУ переплутали з російською армієюВ українському шкільному підручнику військових ЗСУ переплутали з російською армієюВ українському шкільному підручнику військових ЗСУ переплутали з російською армією

"Ляп" в українському підручнику (фото: Telegram-канал "Фашик Донецький")

Він також просить Міносвіти відреагувати на ці помилки в шкільному підручнику.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки пояснили "ляпи" в українських підручниках про соду, яка лікує рак. У МОН заявили, що не бачать нічого поганого в раді боротися з онкологією за допомогою соди.

На їхню думку, дана інформація розширить критичне мислення учнів, і підстав для зняття з підручника грифа "рекомендовано МОН" немає.

Раніше в шкільних підручниках показали "видатних" українців від яких батьки дітей були шоковані. Разом з Тарасом Шевченком і Лесею Українкою в одному ряду стоять українські поп-зірки - Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік.

Дана новина в мережі викликала дуже великий резонанс. Українці зазначили, що це затверджено Міністерством освіти.

В українських підручниках для перших класів батьки також виявили грубі помилки. Так, у книзі допустили ганебний "ляп" про вік Києва.

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