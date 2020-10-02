У шкільних підручниках показали "видатних" українців: батьки дітей шоковані
П'ятниця 02 жовтня 2020 08:44
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В дитячих підручниках показали "видатних" українців (колаж РБК-Україна)
У мережі розгорівся скандал через шкільні підручники
В українських підручниках показали видатних українців. Разом з Тарасом Шевченком і Лесею Українкою в цьому ряду стоять українські поп-зірки - Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік. На це звернули увагу батьки в групі "Батьки SOS" на Facebook.
Вони запитали, чи не фейк це, але факт підтвердився. Дійсно, у робочому зошиті "Я досліджую світ" для другого класу школи є таке завдання - розповісти, що відомо про людей, які перебувають на фото.
"Привіт. Допоможіть ідентифікувати підручник (або зошит) для 2-го класу. Або це фейк? UPD: не фейк, додаю фото зошити і сторінки, які мені вислали до повідомлення", - написала автор посту.
Скріншот поста
Зазначимо, що ця новина в коментарях викликала небувалий резонанс. Українці відзначили, що цей зошит затверджено Міністерством освіти.
- Це друкований робочий зошит з ЯДС, а не підручник. Але цей зошит затверджений МОН.
- Мда, думала, що дитині не в іншому класі доведеться пояснювати, що у підручниках можуть друкувати дурню.. Думала, пізніше.
- Чому було не згадати про Всеволода Нестайка. Чи Ліну Костенко, нашу сучасницю... А то одні з іншими взагалі не в'яжуться.
- Думала дно. Читаю коменти - нижче постукали. Агов, люди, ви дійсно не розумієте, що ставити в один рядок Шевченка, та Монатіка - лютий треш, та ви ще поставте поруч Грушевського та Вєрку Сердючку і обговорюйте хто "дєткам більше нравиЦЦо". Я розумію, що автори намагаються осучаснити підручники та робочі зошити, тож було б не дивно якби у завданні ми б побачили Руслану, Джамалу, Вакарчука, Скрипку, принаймні ці співаки вже нікого певний внесок в історію України. Так само як і логічно мати завдання з Шевченком, Лесею, Сковородою і нехай для багатьох другоклашок це лише зображення на купюрах, альо такі завдання заохочують принаймні поцікавитись "ху із ху"...
Деякі мами не бачать в цьому нічого поганого, пишуть, що добре, хоч не українські політики зображені на фото.
- Що не так? Не політики. Щоб зацікавити дітей хіба погано?
- Батьки, як ви дістали! То вам занудна застаріла програма нецікава, то істерика, що когось з них "в один ряд" поставили.
Як ми писали раніше, у міністерстві відреагували на "історичні" помилки у підручнику для першого класу.
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