На українському курорті "нічні метелики" влаштували епічну бійку за клієнта-турка (відео)

На курорті Бурлача Балка, що під Одесою, "нічні метелики" влаштували епічну бійку, не поділивши клієнта-турка.

Про це в Facebook розповів журналіст Костянтин Андріюк.

Інцидент стався на трасі поруч з курортним селом.

На кадрах видно, як дві дівчини міцнішої статури атакують худорляву. При цьому в хід пішли не тільки руки і ноги, але і сльозогінний газ.

"Що ви знаєте про боротьбу за клієнта? Був задіяний сльозогінний газ і всі прийоми східних єдиноборств. Офігевший турок не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість", - написав автор поста.

Гарячий сезон: в Одесі повії б'ються за клієнтів, на трасі. Posted by Артем Клімов on Saturday, July 17, 2021

Відео: бійка "нічних метеликів" на трасі під Одесою

У коментарях користувачі висміюють комічну ситуацію, а дехто нагадує про необхідність легалізувати проституцію в Україні.