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На українському курорті "нічні метелики" влаштували епічну бійку за клієнта-турка (відео)

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Одеська область, Понеділок 19 липня 2021 12:40
На українському курорті "нічні метелики" влаштували епічну бійку за клієнта-турка (відео) Колаж РБК-Україна: Під Одесою побилися нічні метелики
Автор: Світлана Мащенко

На курорті Бурлача Балка, що під Одесою, "нічні метелики" влаштували епічну бійку, не поділивши клієнта-турка.

Про це в Facebook розповів журналіст Костянтин Андріюк.

Інцидент стався на трасі поруч з курортним селом.

На кадрах видно, як дві дівчини міцнішої статури атакують худорляву. При цьому в хід пішли не тільки руки і ноги, але і сльозогінний газ.

"Що ви знаєте про боротьбу за клієнта? Був задіяний сльозогінний газ і всі прийоми східних єдиноборств. Офігевший турок не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість", - написав автор поста.

Гарячий сезон: в Одесі повії б'ються за клієнтів, на трасі.

Posted by Артем Клімов on Saturday, July 17, 2021

Відео: бійка "нічних метеликів" на трасі під Одесою

У коментарях користувачі висміюють комічну ситуацію, а дехто нагадує про необхідність легалізувати проституцію в Україні.

  • Фінал відбору на роль Роксолани.
  • Але легалізувати проституцію не можна, бо одразу країна скотитися в прірву аморальності. У тієї самий час мільярди проходять повз бюджет.
  • Спортивний боксерський закон каже, що завжди хороша мала повія програє хорошій великій повії.
  • Яка милота... Могло ж і хлопцеві дістатися. Потрапив би під гарячу ногу.

Раніше ми писали, що "вечірка" в Києві закінчилася масовою бійкою. З'явилися фото і відео з місця інциденту.

Також повідомлялося, що у Києві велосипедист і водій фури не поділили дорогу, влаштувавши епічну бійку.

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бійка проституция
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