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На украинском курорте "ночные бабочки" устроили эпичную драку за клиента-турка (видео)

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Одесская область, Понедельник 19 июля 2021 12:40
На украинском курорте "ночные бабочки" устроили эпичную драку за клиента-турка (видео) Коллаж РБК-Украина: Под Одессой подрались ночные бабочки
Автор: Светлана Мащенко

На курорте Бурлачья Балка, что под Одессой, "ночные бабочки" устроили эпичную драку, не поделив клиента-турка.

Об этом в Facebook рассказал журналист Костянтин Андриюк.

Инцидент произошел на трассе рядом с курортным селом.

На кадрах видно, как две девушки более крупного телосложения атакуют худощавую. При этом в ход пошли не только руки и ноги, но и слезоточивый газ.

"Что вы знаете о борьбе за клиента? Был задействован слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств. Офигевший турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность", - написал автор поста.

Горячий сезон: В Одессе проститутки дерутся за клиентов, на трассе.

Posted by Артем Климов on Saturday, July 17, 2021

Видео: Драка "ночных бабочек" на трассе под Одессой

В комментариях пользователи высмеивают комическую ситуацию, а кое-кто напоминает о необходимости легализовать проституцию в Украине.

  • Фінал відбору на роль Роксолани.
  • Але легалізувати проституцію не можна, бо одразу країна скотиться в прірву аморальності. В той самий час мільярди проходять повз бюджет.
  • Спортивний боксерський закон каже, що завжди хороша мала проститутка програє хорошій великій проститутці.
  • Какая прелесть... Могло ведь и хлопцу достаться. Попало бы под горячую ногу.

Ранее мы писали, что "вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой. Появились фото и видео с места инцидента.

Также сообщалось, что в Киеве велосипедист и водитель фуры не поделили дорогу, устроив эпичную драку.

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