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На українському каналі показали російське шоу: розгорається скандал

STYLERЖиття    23.03.2020 - 10:06
На українському каналі показали російське шоу: розгорається скандал
У мережі розгорається скандал через українське ТБ (Колаж РБК-Україна)

У мережі розгорається скандал через трансляцію російського шоу на українському каналі

Телеканал "112 Україна" показав російське шоу в прямому ефірі. Це сталося 22 березня, в неділю. Український телеканал транслював гумористичну програму каналу "Росія" країни-агресора. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Андрій Смолій.

"Це промосковський 112 канал. Сьогодні. В незалежній Україні. З логотипами федерального каналу держави-агресора "Росія". На каналі особи, які прямо підтримували агресію РФ проти України. Програми, які заборонені законодавством України", - нагадав Смолій.

Смолій зазначив, що така трансляція - це пряма неповага і демонстрація єднання з Росією.

На українському каналі показали російське шоу: розгорається скандал

На українському каналі показали російське шоу: розгорається скандал

Український канал показав російське шоу (фото: Facebook/Андрій Смолій)

"Однак, все це демонструється. Це вже не зневага - це пряма демонстрація, де країна, куди вона рухається і де ми всі скоро будемо з такими підходами. Московські агенти в Україні втратили ґрунт під ногами. Вони вже прямо топчуться по Україні, по Героям, по Небесній Сотні, по кожному з нас. Ще пару підписаних документів в Мінську, і будемо там. За паребриком", - повідомив українець.

У коментарях користувачі гнівно відреагували на факт трансляції.

  • Значить комусь це потрібно. Я маю сумнів, що саме українці потребують цього видива.
  • Культурна окупація сама сильна, бо вона знищує спротив. І за порєбріком це добре розуміють.
  • Не може бути державної незалежності без інформаційної. Якщо Україна не в стані контролювати свій інформаційний простір, то його буде контролювати інша держава (держави).

На українському каналі показали російське шоу: розгорається скандал

Скріншот коментарів (Facebook)

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