В українському місті чоловік впав на проїжджу частину: машини його об'їжджали

У Черкасах місцевий житель впав на дорогу, а машини його об'їжджали. Інцидент стався на перетині вулиць Байди Вишневського і Гоголя.

Про це повідомляє видання " Про все".

Надзвичайна подія сталася 4 червня.

У коментарі виданню прес-секретар патрульної поліції Ольга Пінчук підтвердила такий випадок. За її словами, рухаючись на виклик, патрульні помітили чоловіка, який вже сидів посеред дороги.

"Інспектори відразу кинулися на допомогу і відвели громадянина на узбіччя. Від надання будь-якої допомоги чоловік відмовився і повідомив, що допомоги поліції не потребує,- повідомила прес-секретар.

Про подальшу долю чоловіка нічого не повідомляється. Також невідомо, що стало причиною його падіння.

У Черкасах машини об'їжджали чоловіка, що впав (фото: provce.ck.ua)