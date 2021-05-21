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Українці назвали частку витрат на різні продукти харчування

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 16:28
Українці назвали частку витрат на різні продукти харчування Фото: найбільше українці витрачають на м'ясо і ковбасу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Витрати на харчування займають 49% у споживчих витратах українців. Серед продуктів найбільшу частку займають м'ясо і м'ясопродукти, а також хліб.

Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України в IV кварталі 2020 року Державної служби статистики.

Всього було опитано 7849 господарств. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,10 осіб. Загальні грошові витрати одного домогосподарства становлять 9390,58 грн на місяць, з них споживчі грошові витрати - 8567,78 грн, неспоживчі витрати - 822,80 грн.

Дані показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4186,45 грн на місяць.

Найбільшу статтю складають м'ясо та м'ясопродукти - 24,6% або 1032 грн на місяць. Суттєвими є витрати на хліб та Хлібопродукти - 17,1% або 716 грн. Далі йдуть молоко, сир і яйця - 14,0% або 584 грн на місяць.

На соняшникову олію і жири українці витрачають 8,5% або 357 грн (в т.ч. на сало 2,0% - 84 грн). На фрукти йде 6,4% або 268 грн. За овочі, включаючи картоплю, українці платять 6,2% або 261 грн. На цукор, джем, мед, сироп, шоколад і кондитерські вироби українці витрачають 6,2% або 258 грн.

На харчування поза домом йшло 2,6% або 109 грн.

Українці назвали частку витрат на різні продукти харчування

Як повідомляло РБК-Україна, реальні наявні доходи українців у 2020 році зросли на 2,6%. Зростання доходів стало мінімальним з 2016 року.

Нагадаємо, раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домогосподарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд гривень, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році.

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