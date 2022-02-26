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Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків

Автор: Анна Шиканова

Українська криптоспільнота просить надати за винагороду будь-яку інформацію про криптогаманці російських і білоруських політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Блокчейн-індустрія - не місце для російських політичних злочинців. Українська криптоспільнота готова надати винагороду за будь-яку інформацію про криптогаманці російських і білоруських політиків і їх довколишнім оточенням (їх представників, довірених осіб і дітей).

В умовах війни політичні злочинці та їх спільники можуть спробувати вивести свої капітали в криптоактиви. Ми будемо їх переслідувати. Всі їх криптокапітали будуть марковані, їх цінність буде дорівнювати 0", - сказано в повідомленні.

Також вказано, до кого звертатися з інформацією.

Ми щедро заплатимо за надання всієї доступної інформації! Звертайтесь до @ArtemAf

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Мінцифра закликала заблокувати Apple Store для росіян.

А також розповідали про те, що "ковідну тисячу" тепер можна витратити на допомогу українській армії.

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