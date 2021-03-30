Чому жінка більше не хоче чоловіка: головні причини

Багато пар стикаються з тим, що у стосунках пропадає інтим. Часто охолодження є наслідком того, що жінка перестає хотіти чоловіка. Ми говоримо - набридло, притерлися і т. д. і все закінчується сварками, зрадами, розставанням. Чому так відбувається - читайте нижче в матеріалі.

1. Вона його не поважає, тому що в її очах він слабкий

Несвідомо жінка завжди "тестує" чоловіка: чи він може витримати її емоції, забезпечити її забаганки, протистояти її тиску, встояти перед її критикою, вирішити виникаючі проблеми. Ні, вона не вигадує це спеціально. Просто стикаючись з різними ситуаціями, вона втягує чоловіка й дивиться, що станеться. Встояв - означає сильний. Значить жінка захищена і може розслабитися. Прогнувся? Значить слабкий і з тобою небезпечно.

Несподівано для себе вона починає дивитися по сторонах, тому інстинктивно шукає того, хто сильніший. Але оскільки на відміну від тварин, у нас є розум, мозок жінки починає знаходити виправдання: "Ну, він втомився", "У нас же діти", "Йому просто не щастить", "Я сама винна, долблю йому мозок", "Треба просто почекати"... І чим довше чекає, тим менше його поважає. І відповідно - хоче.

2. Жінка не довіряє чоловікові і не може на нього покластися

Для неї він нетвердий, мало надійний варіант. Наприклад, він активно фліртує з іншими "самочками". Чи не робить пропозицію (в голові жінки це одно "вибирає самку краще"). Або зникає, їде, ігнорує, влаштовує гойдалки. Тобто, не дає відчуття стабільності.

3. Чоловік агресивний

Принижує, знецінює, загрожує, застосовують силу проти самої жінки. Замість того щоб відчувати себе захищеною, вона відчуває себе в небезпеці. І мозок підказує: "Біжи!" Адже всі ми знаємо ці сумні історії про аб'юз.

4. Жінка терпить секс

Наприклад, коли чоловік ігнорує прелюдію, вона фізіологічно не встигає збудитися і проникнення заподіює біль. А хто з нас добровільно захоче повторити те, що було боляче?

5. Вона не відчуває себе бажаною

Для жінки секс - більше емоційно-чуттєвий контакт, ніж фізіологія. І емоційне ставлення чоловіка впливає на жіноче лібідо. Ось чому важливі компліменти, подарунки, квіти, слова кохання, турбота, ніжність і вся ця ваніль, яку чоловіки часто легко відкидають. Емоційна холодність, побутовуха і одноманітність позбавляють стосунки романтичного забарвлення і лібідо знижується.

6. Вона зробила з нього сина, загравшись в маму

Критикувала, повчала, знала, як краще і вимагала слухатися... І він погодився, плавно перетворившись у її дитину. А материнський інстинкт у жінки сильніше сексуального.

7. Пара переборщила з ваніллю

Весь цей няшний зоопарк (Киця, Рибуся, Мишко), сюсю-мусю, дитячі голосочки і ось - вже ми не бачимо один в одному чоловіка і жінку. Тепер це двоє малюків. А діти сексом не займаються.

8. Жінка сильніше за свого чоловіка

Сама вирішує більшість питань, більше заробляє, краще справляється у бізнесі, відганяє від свого масіка потенційних конкуренток, щосили його надихає і направляє. Він під контролем і безпечний, але чомусь перестає викликати бажання зайнятися з ним сексом.

9. У жінки накопичилося так багато образ

Розчарування ллється через край і жінка емоційно віддалилася. Він не просить прощення, в парі немає діалогу і образи отруюють її зсередини.

10. Він зрадив

Підірвана довіра, зруйнована особистість, травмована психіка. Та й банально гидливість.