Український лікар назвала нові групи ризику коронавірусу

Лікар розповіла, хто зараз входить в групу ризику по COVID-19 (фото: РБК-Україна)

Медик повідомила, що хвороба останнім часом омолодилася

Коронавірус продовжує інфікувати українців і з кожним днем кількість хворих збільшується. Не варто думати, що COVID-19 вражає тільки літніх людей з хронічними захворюваннями. Останнім часом вірус атакує молодь. Таким спостереженням поділилася головний лікар київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан.

"Звичайно, молодь, люди з більш сильним імунітетом хворіють, але переносять хворобу більш або менш нормально. Але є група ризику – це люди, які мають супутні захворювання, хронічні, з кардіологічним анамнезом, з онкологічним анамнезом, з цукровим діабетом, з ожирінням. Ці люди знаходяться під прицілом коронавірусу, у них перебіг хвороби важкий", - розповіла медик "Обозревателю".

За словами Тетяни, останнім часом вона спостерігає тенденцію омолодження хвороби і COVID-19 заражає молодих, здорових людей. На щастя, в основному молодь хворіє не у важкій формі.

"Насправді, він і раніше вражав молодих. Просто молодь, скажімо, люди, які мають добре здоров'я, імунну систему, переносять хворобу в легкій формі. Багато випадків, коли молода людина хворіла, навіть про це не знаючи. Потім ми бачимо імуноглобуліни, антитіла і розуміємо, що вона вже перенесла цю хворобу", - розповіла лікар.

Також Мостепан вкотре нагадала українцям про те, що необхідно носити маску в місцях скупчення людей і дотримуватися соціальної дистанції.

Як ми писали раніше, глава МОЗ висловився про розробку і виробництво вакцини від COVID-19 в Україні.