В Україні створять свою вакцину від коронавирусу: в МОЗ зробили гучну заяву

Глава МОЗ висловився про розробку і виробництво вакцини від COVID-19 в Україні
Україна може створити вакцину від коронавірусу самостійно і повинна мати своє виробництво. Разом з тим держава веде зараз переговори з усіма основними світовими виробниками ліків проти COVID-19.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Чиновник визнав, що розраховувати на швидку розробку вітчизняної вакцини не слід, однак "треба дати нашим вченим шанс".
"У нас талановиті люди, і у нас будуть робити", - переконаний глава МОЗ.
При цьому Степанов додав, що спочатку в Україні будуть починати із застосування іноземних вакцин. І держава вже долучилася до глобальної ініціативи COVAX, яка створила альянс з доступу до ліків проти коронавірусу.
Так, наголосив міністр, Україна вже може розраховувати на 20% від чисельності населення, тобто на 8 мільйонів доз в рамках цього альянсу.
За словами Степанова, три вітчизняні виробники мають відповідні потужності для виробництва своїх вакцин.
"Цей шлях не швидкий, це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові", - заявив чиновник.
Також він уточнив, що мова йде про вакцини проти дифтерії, кору, правця та інших хвороб.
"COVID-19 показав, що ми повинні мати власне виробництво. Навіть якщо це на першому етапі буде дорожче. Компанії говорять: ми готові це створювати, дайте нам, будь ласка, держзамовлення на кілька років вперед. Я вважаю, що це треба робити. Думаю, депутати це точно підтримають", - поділився планами Степанов.
Раніше повідомлялося, що в МОЗ назвали попередню вартість вакцини від COVID-19.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має потужності для виробництва вакцини від COVID-19, а поки що Київ чекає, коли така вакцина з'явиться.