Український лікар підчепив коронавірус без симптомів: перехворіє 90%

Лікар з Чернівців розповів, як захворів коронавірусом (фото: РБК-Україна)

Лікар з Чернівців поділився своєю історією хвороби коронавірусом без симптомів

Коронавірус в Україні інфікував 9410 осіб, з них 239 людей померли від ускладнень інфекції, 992 пацієнта одужали. Лікар Валерій Зайцев з Чернівців заразився COVID-19 в лікарні, але вірус у нього протікає без симптомів, хоча ПЛР-тест показав наявність інфекції.

За словами медика, в лікарні його не було хворих, там ніхто не кашляв. Зараз чоловік перебуває на самоізоляції.

"Не знаю, де заразився. Жодного пацієнта, який би кашляв, я не пам'ятаю, ніяких симптомів у мене не було і їх немає досі. Коли виявили у кількох лікарів відділення хворобу, здав експрес-тест. Експрес-тест показав негативний результат, тобто антитіл у мене не було на той момент. Я бачив, що навколо багато людей заражені, здав ПЛР-тест і виявили вірус. Я більше двох тижнів на самоізоляції. У мене окрема кімната, окремий рушник, посуд. Погіршення стану я не відчув - ні підвищеної температури, кашлю. Повинен найближчими днями здати ще один аналіз, якщо він негативний, тоді це буде означати, що я одужав", - розповів Валерій Зайцев видання Molbuck.ua.

Валерій попереджає, що, всупереч відсутності симптомів, потрібно бути усвідомленим і захистити людей від контактів з собою.

"Судячи з цього вірусу, перехворіє 90 відсотків населення, головне, щоб не було ускладнень. Коронавірусу не стільки потрібно боятися, скільки не доводити до ускладнень. Насамперед потрібно діяти так, щоб ви нікому не передали вірус, часто мити руки, носити маску, зменшити вірусне навантаження на організм. Необхідно багато пити рідини, я пив багато гарячих напоїв, кожну годину", - розповів Зайцев.

Як ми раніше писали, в оточенні пацієнта з COVID-19 може бути багато безсимптомних хворих.