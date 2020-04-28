Украинский врач подцепил коронавирус без симптомов: переболеет 90%

Врач из Черновцов рассказал, как заболел коронавирусом (фото: РБК-Украина)

Врач из Черновцов поделился своей историей болезни коронавирусом без симптомов

Коронавирус в Украине инфицировал 9410 человек, из них 239 людей скончались от осложнений инфекции, 992 пациента выздоровели. Врач Валерий Зайцев из Черновцов заразился COVID-19 в больнице, но вирус у него протекает абсолютно без симптомов, хотя ПЦР-тест показал наличие инфекции.

По словам медика, в его больнице не было больных, там никто не кашлял. Сейчас мужчина находится на самоизоляции.

"Не знаю, где заразился. Ни одного пациента, который бы кашлял, я не помню, никаких симптомов у меня не было и их нет до сих пор. Когда обнаружили у нескольких врачей отделения болезнь, сдал экспресс-тест. И экспресс-тест показал отрицательный результат, то есть антител у меня не было на тот момент. Я видел, что вокруг много людей заражены, сдал ПЦР-тест и обнаружили вирус. Я больше двух недель на самоизоляции. У меня отдельная комната, отдельное полотенце, посуда. Ухудшение состояния я не почувствовал - ни повышенной температуры, ни кашля. Должен в ближайшие дни сдать еще один анализ, если он будет отрицательный, тогда это будет означать, что я выздоровел", - рассказал Валерий Зайцев изданию Molbuck.ua.

Валерий предупреждает, что, несмотря на отсутствие симптомов, нужно быть осознанным и оградить людей от контактов с собой.

"Судя по этому вирусу, переболеет 90 процентов населения, главное, чтобы не было осложнений. Коронавируса не столько нужно бояться, сколько не доводить до осложнений. Прежде всего нужно действовать так, чтобы вы никому не передали вирус, часто мыть руки, носить маску, уменьшить вирусную нагрузку на организм. Необходимо много пить жидкости, я пил много горячих напитков, каждый час", - рассказал Зайцев.

Как мы ранее писали, в окружении пациента с COVID-19 может быть много бессимптомных больных.