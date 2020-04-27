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Більшість українців перехворіє в легкій формі: епідеміолог дав прогноз по коронавірусу

STYLERКоронавірус    27.04.2020 - 20:12
Більшість українців перехворіє в легкій формі: епідеміолог дав прогноз по коронавірусу
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

В оточенні пацієнта з COVID-19 може бути багато безсимптомних хворих

Коронавірус в Україні вразив понад дев'ять тисяч осіб. Станом на 27 квітня, видужали вже 864 людини, померло від COVID-19 – 220 пацієнтів. За даними МОЗ, кожен п'ятий інфікований в Україні – це медик. За останню добу коронавірус в Україні був діагностований у 392 осіб, 28 з них – діти, а 73 медичні працівники.

Як розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, близько 70% українців перехворіють на коронавірус в легкій формі. Для того, щоб виявити всіх інфікованих, потрібно буде перевіряти ширше коло контактних осіб.

"Близько 70% людей будуть мати легку і безсимптомну форму інфікування. В оточенні хворого треба обстежити більшу кількість людей. Просто у нас немає на це ресурсів. Захворювання протікає з безліччю симптомів. Буває з невеликим кашлем, без нежиті", - розповіла Голубовська у коментарі для УНН.

Вона зазначила, що якщо у людини немає яскраво виражених симптомів COVID-19, але є хоча б слабкі, то варто розглядати такого пацієнта як потенційного хворого.

"Захворювання протікає з безліччю різних клінічних симптомів, від безсимптомних, буває легкий респіраторний так званий синдром з невеликим кашлем, без нежиті. Що дуже характерно - втрата нюху. Ну як дуже характерно, це приблизно в 5% людей. А може бути перебіг хвороби з високою температурою 39-40, не знижується протягом двох тижнів. Відразу хочу застерегти всіх людей - особливістю температури при цьому захворюванні є те, що хворі її легко переносять і збивати її не можна, навіть якщо вона 39 - можна, нехай хворого лихоманить. Чим довше і частіше ми збиваємо температуру, тим ми продовжуємо термін хвороби", - зазначила лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко розпізнати легку і важку форму коронавірусу.

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