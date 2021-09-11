Лікар з України назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта"

Найбільш потужнішим за звичайний "китайський" коронавірус виявився штам "Дельта", який кожного дня набирає обертів і стає все небезпечнішим. Зокрема, у пацієнтів приєднується бактерійна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами і на 6-7 день захворювання.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, часто стан пацієнта є компенсованим і в один момент може різко погіршитися. Тому новим симптомом лікар називає проблеми з травленням. Також інколи пацієнти описують такий симптом, як біль у попереку чи м'язах.

Медик каже, що якщо хворим понад 35 років, то рясне пиття рідини під час недуги не допоможе, якщо не приймати ліки, навіть, якщо у хворого температура 37,2 на 6-7 день захворювання.

"На жаль, цього разу британські вчені таки виявились праві, що мутант діє на нас інакше. Слухайтесь порад лікарів вдома, бо інакше доведеться слухатись у лікарні", - підсумував Тарас Жиравецький.

Що відомо про штам "Дельта"

Штам "Дельта" значно заразніший та може викликати більш серйозні захворювання, ніж усі інші відомі. Також вірус мутував і пристосувався до нових умов.

Фахівці основними симптомами штаму називають інтенсивний біль голови, першіння у горлі, гарячка і кашель. Захищатися від нового штаму потрібно так само як і раніше. Дослідження у Британії показали, що вакцина Pfizer мала ефективність 33% проти "Дельти" після однієї дози та 88% після двох доз. У випадку з AstraZeneca ефективність становила 33% після першої дози, але зростала до 60% після другої.