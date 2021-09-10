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Однієї вакцинації не достатньо: епідеміолог розповіла, що врятує Україну від COVID-19

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Києва, П'ятниця 10 вересня 2021 14:48
Однієї вакцинації не достатньо: епідеміолог розповіла, що врятує Україну від COVID-19 Фото: вакцинація не зупинить нову хвилю коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу не зупинить епідемію в Україні. Одних щеплень не достатньо.

Таку думку в ефірі програми "Право на владу" озвучила епідеміолог Наталія Виноград.

Вона зазначила, що вакцинація - це дуже важливий напрямок, проте одними щепленнями вірус ніхто в світі не зупинив і не зупинить. Дотримання протиепідемічних заходів повинна забезпечувати не тільки медицина.

"Особливо зараз при такому вірусі, який постійно мутує. Тому давайте відповідально ставитися до проблеми, як ставляться у всьому світі. Якби була така вакцина, яка захищає від інфікування, але такої вакцини немає", - сказала на відео медик.

За її словами, одна вакцина не буде працювати в епідемію і нам потрібно захистити дітей, старше покоління.

"Там у людей 65 + абсолютно провал, дуже низька вакцинація", - зазначила фахівець.

За її словами, повинна бути чітка система відповідальності, але дотримуватися епідеміологічних правил потрібно абсолютно скрізь.

Як ми раніше повідомляли, медик розповів, чому хвилю коронавірусу в Україні вже не зупинити.

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