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Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу "русского мира"

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Херсонська область, Неділя 03 липня 2022 20:21
Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу "русского мира" Колаж РБК-Україна: через російських окупантів Українське село перетворилося на випалені руїни
Автор: Володимир Костирін

Військовий ЗСУ з Кривого Рогу опублікував відео, на якому показано, на що російські окупанти перетворили село Заградівку на околиці Херсонської області.

Кадри оприлюднені на Facebook-сторінці Володимира Яновича.

Невелике село зараз - суцільні руїни, і практично вимерло. Будинки розбомблені й обстріляні загарбниками, земля випалена, кругом руйнування і сліди від снарядів.

Заградівка була під окупацією в березні два тижні, і навіть після того, як українські захисники вигнали звідси рашистів, населений пункт продовжує страждати через постійні ворожі обстріли.

Відео: на що російські окупанти перетворили Заградівку - мирне село, що стало привидом

На дорозі при в'їзді в село лежать трупи корів, яких вбило осколками. У Заградівці навколо видно залишки боєприпасів, снарядів, сліди "прильотів". Немає жодної вцілілої будівлі. У дворах лежать кинуті дитячі іграшки. Міст біля села також зруйнований.

Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;

Наслідки приходу "русского мира" в Заградівку, село в Херсонській області (фото: скріншот з відео facebook.com/vladimir.yanovich)

"Як окупанти знищують наші українські мирні села: випалюють, розбивають. Буде у вас, тварі, горіти земля під ногами!

Мирні люди жили - тепер все розбомблено. Хтось жив, відпочивав... Немає вцілілих будівель... А ось чиїсь залишені голуби, хтось розводив їх... На все це дивитися дуже важко", - коментує шокуючу зйомку боєць.

Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;

Як зараз виглядає Заградівка (фото: скріншот з відео facebook.com/vladimir.yanovich)

Масштаби руйнувань у селі вражають навіть досвідчених воїнів. Вони зазначають, що все це буде відновлено після перемоги у війні, коли "русский мир" разом з окупантами повністю виженуть з нашої землі.

"Хто з мечем прийде на нашу землю, від меча і загине!" - підписав військовий кадри.

Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;Український воїн показав на відео випалене вимерле село - сліди приходу &quot;русского мира&quot;

Заградівка була в окупації в березні, але страждає від російських обстрілів і понині (фото: скріншот з відео facebook.com/vladimir.yanovich)

Раніше в матеріалі "РБК-Україна" розповідалося, як під Києвом збирають історії про жертви російських військових.

Нагадаємо також, перед цим мешканка Бучі розповіла про масові розстріли українців - жінка на власні очі бачила страти мирних громадян російськими солдатами.

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Херсонская область Війна Росії проти України
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