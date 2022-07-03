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Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода "русского мира"

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Херсонская область, Воскресенье 03 июля 2022 20:21
Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода "русского мира" Коллаж РБК-Украина: из-за российских оккупантов украинское село превратилось в выжженные руины
Автор: Владимир Костырин

Военный ВСУ из Кривого Рога опубликовал видео, на котором показано, во что российские оккупанты превратили село Заградовку на окраине Херсонской области.

Кадры обнародованы на Facebook-странице Владимира Яновича.

Небольшое село сейчас - сплошные руины, и практически вымерло. Дома разбомблены и обстреляны захватчиками, земля выжжена, кругом разрушения и следы от снарядов.

Заградовка была под оккупацией в марте две недели, и даже после того, как украинские защитники выгнали отсюда рашистов, населенный пункт продолжает страдать из-за постоянных вражеских обстрелов.

Видео: во что российские оккупанты превратили Заградовку - мирное село, ставшее призраком

На дороге при въезде в село лежат трупы коров, которых убило осколками. В Заградовке вокруг видны остатки боеприпасов, снарядов, следы "прилетов". Нет ни одного уцелевшего здания. Во дворах лежат брошенные детские игрушки. Мост у села также разрушен.

Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;

Последствия прихода "русского мира" в Заградовку, село в Херсонской области (фото: скриншот с видео facebook.com/vladimir.yanovich)

"Как оккупанты уничтожают наши украинские мирные села: выжигают, разбивают. Будет у вас, твари, гореть земля под ногами!

Мирные люди жили - теперь все разбомблено. Кто-то жил, отдыхал... Нет уцелевших зданий... А вот чьи-то оставленные голуби, кто-то разводил их... На все это смотреть очень трудно", - комментирует шокирующую съемку боец.

Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;

Как сейчас выглядит Заградовка (фото: скриншот с видео facebook.com/vladimir.yanovich)

Масштабы разрушений в селе поражают даже опытных воинов. Они отмечают, что все это будет восстановлено после победы в войне, когда "русский мир" вместе с оккупантами полностью изгонят с нашей земли.

"Кто с мечом придет на нашу землю, от меча и погибнет!" - подписал военный кадры.

Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;Украинский воин показал на видео выжженное вымершее село - следы прихода &quot;русского мира&quot;

Заградовка была в оккупации в марте, но страдает от российских обстрелов и поныне (фото: скриншот с видео facebook.com/vladimir.yanovich)

Ранее в материале "РБК-Украина" рассказывалось, как под Киевом собирают истории о жертвах российских военных.

Напомним также, перед этим жительница Бучи рассказала о массовых расстрелах украинцев - женщина своими глазами видела казни мирных граждан российскими солдатами.

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