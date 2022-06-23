Я бачила, як їх вбивали: мешканка Бучі про масові розстріли українців

Мешканка Бучі розповіла, що бачила розстріли українців у Бучі. Вона ховалася у власному будинку під час окупації та навіть змогла зробити кілька фотографій з вікна.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для Дениса Казанського.

Журналіст поговорив з мешканкою Бучі, яка живе поруч з вулицею Яблунською і тихою - місцями, де було виявлено найбільше тел.вона знала багатьох загиблих, бачила розстріли та навіть робила фотографії через вікно.

З вулиць зробили місце страти

"Від Вокзальної до Яремчука було понад 20 тіл. Було три розстріляних машини, в кожній мінімум по дві людини. Тут було ще три людини. Ще одне тіло було біля паркану, а біля пішохідного переходу ще дві людини лежало. І ще далі по вулиці - ще тіла лежали", - розповіла жінка.

Вона додала, що російські солдати розселилися у всіх навколишніх будинках і на перехресті, тому в цій частині Бучі було найбільше загиблих.

Не всі бучанці потрапили під обстріл випадково. Хтось невдало опинявся на цих вулицях, когось окупанти ловили в іншому місці та приводили сюди, хтось по цих вулицях їхав на велосипеді за водою або продуктами.

"Їх просто розстрілювали. У окупантів була основна вимога - біла пов'язка. Багато хто правила дотримувався і носив такі пов'язки. І цими пов'язками потім зв'язували ззаду руки перед розстрілом. Комусь в голову стріляли відразу, когось повільно і болісно вбивали", - розповіла мешканка Бучі.

Розстрілювали машини евакуації

За її словами, ще на початку березня російські військові розстріляли машину, яка рухалася в бік зеленого коридору - з білим прапором, написами, З усіма вимогами, які висунули окупанти.

А людей, які загинули вже 18 березня - на цю вулицю привели. Можливо - з прилеглого будівництва. Один з них був місцевим жителем - молодий хлопець. Ще двоє - будівельники. Є версія, що один з них співпрацював з росіянами, але його вбили разом з іншими.

Убивали тих, хто допомагав окупантам

Як додає жінка, окупанти вбивали всіх без розбору, в тому числі й тих, хто допомагав російським військовим.

"Вони вбивали всіх. Якраз ті, хто з ними, скажімо так, допомагав, вони нікого в живих не залишили, тому що ці люди могли знати їх справжні імена. Могли бути присутніми при їх розмовах, тому їх вбивали. Тут жила жінка, яка їм допомагала і її потім знайшли мертвою", - підкреслила жінка.

По трупах каталися танками

Вона додала, що тіла прибирати або приховувати тіла окупанти не збиралися. А іноді по них ще й танками каталися.

Її чоловік також постраждав від російських окупантів. Йому відбили шматок лицьової кістки, струс мозку, перелом черепа. Чоловік вижив, зараз у нього стоять два імпланти і йому зробили корекцію зору.

"Вони не прийшли сюди воювати, брати Київ. Вони прийшли сюди, щоб розправитися з якомога більшою кількістю людей. Просто вбивати. У мене таке склалося враження", - резюмувала мешканка Бучі.