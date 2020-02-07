Мовний скандал з 1+1 отримав продовження: всі ми знаємо

Телеканал 1+1 потрапив у гучний скандал з українською мовою. Ситуацію з "мелодрамами тільки російською" прокоментували відомі українські діячі культури - режисер Ахтем Сеітаблаєв і актриса Наталя Васько.

Нагадаємо, продюсер 1+1 Олена Єремєєва заявила в інтерв'ю, що всі мелодраматичні серіали, які вийдуть в ефір, будуть російською мовою, при цьому комедії будуть україномовними. За словами Єремєєвої, глядач погано сприймає українську в драмах. А керівник "Телевізійного бізнесу" 1+1 media Максим Кривицький сказав, що серіали українською не зможуть "піти на СНД", оскільки ніхто не хоче витрачатися на дубляж російською.

За словами Сеітаблаєва, заява Єремєєвої не що інакше, як бажання прикрити бізнес з Росією. Режисер назвав подібні висловлювання недоречними і образливими.

"Це ж, як кажуть, секрет Полішинеля. Всі ми знаємо: знімати фільми чи серіали російською мовою - це майже стовідсоткова ознака того, що хочуть зробити бізнес... Це робиться для того, щоб потім продати цей контент в Росію", - сказав режисер.

Крім того, Сеітаблаєв називає ситуацію димовою завісою, яка призведе до того, що у нас знову почнуть знімати контент для Росії з російськими акторами в головних ролях.

Сеітаблаєв прокоментував скандал з 1+1 (відео: YouTube/Прямий)

Українська актриса Наталя Васько, широко відома за серіалами, висловилася, що український контент - це круто, і неважливо, про який жанр йде мова.

"Я українська актриса! Я граю і в російському театрі і в кіно, не проблема...

Але, у мене чудова українська мова! Чудова, і я пишаюся цим! Я хочу і можу грати серйозні, складні психологічні, драматичні матеріали; комедійні і трагікомедійні теж; і сюрреалістичні... і ... українською!" - написала актриса.

Наталя Васько висловилася про скандал з каналом 1+1 (скрін: facebook.com/sontcee)

Нагадаємо, що мова йде про такі серіали, як "Доктор Віра" (30 серій), "Подаруй мені щастя" (8 серій), "Мишоловка для кота" (12 серій), другий сезон "Родинних зв'язків" (8 серій), "Найгірша подруга" (8 серій), "Не відпускай" (8 серій) і "Бідна Саша" (16 серій). Вони вийдуть російською мовою.

Зазначимо, що після публікації скандальних висловлювань Єремєєвої, продюсер сказала, що її слова були вирвані з контексту, і насправді вона мала на увазі зовсім інше.

"На цьому тижні ми представили потужну серіальну лінійку, зібрати яку, на жаль, за кількістю та якістю годин було важко протягом останніх декількох років. Мені дуже шкода, що з довгої професійної розмови мої слова про мовне питання були вирвані з контексту. В жодному разі не йшлося про якесь упередження з нашого боку щодо української мови, а тільки про виробничі нюанси", - сказала Олена Єремєєва.

Крім того, за словами продюсера, канал 1+1 активно підтримує і розвиває україномовний продукт.

"Навпаки, добре відомо, що телеканал "1+1" завжди підтримував розвиток україномовного контенту, першим запускав у праймі україномовні продукти і формував тренд на ринку ще до прийняття мовних квот. Ще кілька років тому було прецедентом серед каналів, коли ми знімали україномовний художній телевізійний продукт одними з перших - "Століття Якова", "Катерина", "Школа", "Дві матері", а зараз це вже стає звичним. В цьому році ми плануємо збільшити кількість україномовних продуктів вдвічі", - додала вона.

Єремєєва сказала, що мова йшла лише про виробничу специфіку, а не про будь-які упередження щодо української мови.

"Однак, у сформованій ситуації, відчуваю необхідність додати контексту. Мова йшла насамперед про те, що в різних жанрів є своя специфіка, зокрема виробництво драм і мелодрам дійсно відрізняється від комедій, і вимагає іншого підходу. І кажучи про те, що іноді зустрічаються актори, які в силу специфіки виробництва серіалів не завжди успішно грають в кадрі, спиралася на коментарі режисерів, сценаристів, літредакторів і звукооператорів, які отримуємо під час процесу проведення кастингу, знімального або монтажно-тонірувального періодів. Саме тому, коли виходить якісний ігровий фільм або новий серіал українською, і глядачі, і критики особливо відзначають якість мовного звучання", - заявила продюсер 1+1.

Продюсер висловила надію, що українське серіальне виробництво вийде на належний рівень.

"Враховуючи такі технічні, фонетичні та інші моменти, перехід на україномовний продукт відбувається повільніше, ніж нам би хотілося. Українське серіальне виробництво в процесі свого розвитку, і ми сподіваємося, що об'єднавши зусилля - і продюсери, і сценаристи, і актори - ми будемо більш швидко рухатися до того, щоб робота над створенням російськомовного контенту відбувалася більш ефективно. Вдячна всім за небайдужі висловлювання, це важливий досвід для нас всіх. Сподіваюся, що ситуація стане гарним приводом не для цькування, а для широкої дискусії з приводу мови медіа", - резюмувала вона.