Український чемпіон з боксу прокоментував вихід з великого спорту

Український боксер-професіонал Олександр Гвоздик, який на початку літа повідомив про своє рішення піти з великого спорту, назвав причину такого рішення. Тривалий час 33-річний уродженець Харкова зберігав мовчання й ось дав інтерв'ю.

Олександр Гвоздик розповів про своє рішення авторитетному порталу BoxRec. Він зізнався, що йому, як і багатьом професійним спортсменам, довелося б починати свій шлях спочатку через карантин.

"У мене повний порядок з думками, я відчуваю себе добре. Мені здається, зараз вдалий час для змін. Через ситуацію з коронавірусом я розумів, що все доведеться починати спочатку практично. По-перше, ніхто не давав мені жодного шансу на негайний титульний бій. По-друге, зараз виникла невизначеність у зв'язку з коронавірусом. Мені 33 роки, я здоровий і хочу залишатися здоровим. Я шукаю нові можливості в житті, крім боксу. Я відчуваю себе сильнішим, ніж коли-небудь. Я радий, що у мене є моє здоров'я", - сказав спортсмен.

При цьому Гвоздик допустив повернення в бокс, але не розкрив, чим буде займатися найближчим часом.

"За 22 роки в спорті я встановив багато зв'язків з людьми з боксу і бізнесменами. Я не збираюся давати коментарі з приводу того, чим я збираюся займатися, однак, повірте, все в порядку. Подивимося, що станеться. Все буде залежати від того, як підуть справи в бізнесі. Але ніколи не говори "ніколи", - додав боксер.

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