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Гвоздик ухвалив рішення про завершення кар'єри боксера

Новини » Спорт     10.06.2020 - 07:24
Гвоздик ухвалив рішення про завершення кар'єри боксера
Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

У 17 боях українець зазнав однієї поразки

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик ухвалив рішення про завершення кар'єри професійного боксера. Поки українець має намір утриматися від коментарів про причини цього рішення.

Про це повідомляє портал tribuna.com.

Український боксер відібрав чемпіонський пояс у багаторічного його володаря Адоніса Стівенсона, нокаутувавши канадця в 11 раунді. Після цього Гвоздик один раз успішно захистив пояс в бою проти Дуду Нгумбу.

У жовтні 2019 року Гвоздик провів свій останній бій, який програв росіянину Артуру Бетербієву. У цьому поєдинку він програв титули чемпіона світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі, що стало його першою поразкою в кар'єрі.

Потім повідомлялося, що Гвоздик націлений взяти реванш за поразку у Бетербієва. Росіянин заявив, що не бачить сенсу в повторному поєдинку, але за умови, якщо Гвоздик знову стане чемпіоном світу, тоді бій відбудеться.

33-річний українець міг повернутися у ринг в травні нинішнього року в андеркарді бою між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом, але вечір боксу був перенесений через пандемію коронавірусу. Олександр планував провести поєдинок з американцем Джессі Хартом.

Всього на профі-рингу Гвоздик провів 18 боїв, в яких здобув 17 перемог (14 нокаутом). Також українець є бронзовим призером Олімпіади 2012 року в Лондоні.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України завершеноОлександр ГвоздикБокс
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