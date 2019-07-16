Український боксер переїхав до Ізраїлю: екс-чемпіон Європи працює вантажником

Український боксер-професіонал у другій середній вазі, чемпіон Європи 2005 року Віталій Ципко залишив рідне місто Дніпро і переїхав у ізраїльський Рішон-ле-Ціон. 43-річний спортсмен хоче почати там кар'єру тренера з боксу, але наразі працює вантажником. Про це повідомляє SportArena.

Ципко 14 років тому увійшов до топ-5 кращих українських боксерів-професіоналів після перемоги на ринзі Брайана Мегі з Британії. Свій останній поєдинок на професійному рингу українець провів у квітні 2009-го.

Віталій пояснив, що в Дніпрі не бачив для себе перспектив в якості тренера, тому вирішив працювати в Ізраїлі.

Віталій Ципко (Фото: sportarena.com)

"А поки трохи підробляю, адже потрібно на щось жити", - додав він.

Зараз Ципко займається збором необхідних документів, щоб оформити тренерську ліцензію в Ізраїлі

Ще однією з причин переїзду для Віталія стало бажання влаштувати свого сина Микиту в ізраїльський футбольний клуб. Так, хлопець також займається спортом і в 2016-му році був визнаний найкращим захисником у Дніпрі.

Ципко каже, що в серпні синові ще треба буде пройти медогляд.

Віталій Ципко вперше вийшов на професійний ринг у жовтні 1999 року. За 10 років він провів 26 боїв, з який здобув перемогу в 22, причому нокаутом - 12. Завершив кар'єру боксера через травми.

Віталій Ципко 16 липня 2005 року в Нюрнберзі переміг Брайана Мегі та став чемпіоном Європи (Відео: YouTube / Boxing VHS)

Як повідомлялося раніше, чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко купив розкішний спорткар Lamborghini Huracan із невеликими пошкодженнями на аукціоні в Штатах - авто вже доставили до Києва та відремонтували. У мережі показали нове придбання українського чемпіона.

Також ми писали про те, що Олександр Усик показав в мережі, як проводить час, коли не перебуває на тренуванні.

Додамо, що в квітні Всесвітня боксерська рада (WBC) анонсувала документальний фільм, який буде присвячено стосункам чемпіона світу WBC у напівважкій вазі українця Олександра Гвоздика та його тренера Тедді Атласа.