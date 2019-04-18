WBC анонсувала документальний фільм про українського боксера Гвоздика

Фото: Гвоздик і Атлас (instagram.com/alex_gvozdyk)

Стрічка буде присвячена його стосункам з тренером Атласом

Всесвітня боксерська рада (WBC) анонсувала документальний фільм, який буде присвячений відносинам чемпіона світу WBC в напівважкій вазі українця Олександра Гвоздика (17-0, 14 КО) і його тренера Тедді Атласа. Про це повідомляється в Instagram організації.

"У чемпіона WBC Олександра Гвоздика і його тренера Тедді Атласа унікальні відносини, і команда Big Fish працює над документальним фільмом про це", - сказано в заяві WBC.

Нагадаємо, Атлас і Гвоздик почали співпрацювати в другій половині 2018 року. Під керівництвом американського фахівця українець завоював титул WBC, нокаутувавши його багаторічного володаря Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО). Після цього Гвоздик один раз успішно захистив пояс.