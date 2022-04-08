Український бізнесмен дозволив ЗСУ знищити окупантів, які з ракетними установками зайняли його будинок

За словами бізнесмена, він побачив по камерах спостереження скупчення російських окупантів і багато техніки. Поруч з його будинком вони поставили Торнадо - Г і Гради, якими збиралися обстрілювати Київ.

"Дано: ти дивишся у вебкамеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, Торнадо-Г і Гради. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмаляти по Києву. Навіщо вони й приїхали", - написав Ставніцер.

Він повідомив точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню і знищення ворожої техніки.

"Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якомога більше життів", - підкреслив бізнесмен.

Фото: Будинок Ставніцера в Київській області

Андрій Ставніцер - український бізнесмен, дипломат і меценат. Співвласник порту ТІС (Трансінвестсервіс), співвласник зернового термінала Neptune, буксирного оператора P&O Maritime Ukraine.

Партнер і засновник інвестиційної компанії SD Capital. Почесний консул Австрії в Одесі.

Входить в ТОП-100 найбагатших українців за версією журналу Forbes (2021 рік) з капіталом у 215 млн доларів.

У 2020 році очолив волонтерський штаб із запобігання поширенню COVID-19 в Одеській області. Є багаторічним членом опікунської ради Благодійного фонду "Корпорація монстрів".

Одружений, виховує чотирьох дітей. На щастя, його сім'я не постраждала. За деякими даними Ставніцер покинув Україну ще на початку лютого.

На його сторінці в соціальних мережах видно, що він займається допомогою Україні.

До речі, Андрій Ставніцер народився в 1982 році в Кабардино-Балкарії, Росія. Середню освіту здобув в Одесі, а вищу – за кордоном.