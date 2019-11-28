Українським водіям приготували приємний сюрприз: кому пощастить

Водійські права в Україні невдовзі можна буде оформити онлайн. Тепер українським автомобілістам не обов'язково буде вистоювати в черзі з пачкою документів у разі втрати, крадіжки або отримання прав нового зразка.

Про це повідомили на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook, розповівши про алгоритм отримання документів. Вже зовсім скоро послуга буде доступна для деякої категорії водіїв.

Так, нею можуть скористатися лише ті автомобілісти, фото яких на посвідченні не старше двох років.

Що можна замовити в електронному кабінеті водія

Обміняти права, якщо змінилися особисті дані.

Отримати нове посвідчення у разі його крадіжки або втрати.

Оформити права нового зразка.

Водійські права в Україні можна отримати онлайн (скрін: facebook.com/hsc.gov.ua)

Як отримати нові права онлайн

Необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія і подати електронну форму заяви. При необхідності додати до заяви документи, які підтверджують зміну персональних даних, а також чинну медичну довідку 083/о. Заяву потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

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Після подачі заявки водій отримує повідомлення про успішне оформлення, а посвідчення можна буде отримати поза чергою в територіальному сервісному центрі МВС, яке було зазначено у електронній заяві.