Українським водіям приготували приємний сюрприз: кому пощастить

Оформлення нового водійського посвідчення скоро буде сильно спрощено
Водійські права в Україні невдовзі можна буде оформити онлайн. Тепер українським автомобілістам не обов'язково буде вистоювати в черзі з пачкою документів у разі втрати, крадіжки або отримання прав нового зразка.
Про це повідомили на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook, розповівши про алгоритм отримання документів. Вже зовсім скоро послуга буде доступна для деякої категорії водіїв.
Так, нею можуть скористатися лише ті автомобілісти, фото яких на посвідченні не старше двох років.
Водійські права в Україні можна отримати онлайн (скрін: facebook.com/hsc.gov.ua)
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Після подачі заявки водій отримує повідомлення про успішне оформлення, а посвідчення можна буде отримати поза чергою в територіальному сервісному центрі МВС, яке було зазначено у електронній заяві.