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В Україні змінили ПДР: що потрібно знати водіям

Вівторок 02 лютого 2021 20:01
В Україні змінили ПДР: що потрібно знати водіям
В Україні змінили ПДР (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В правила дорожнього руху в Україні були внесені зміни, якими тепер передбачається, що жезл може використовуватися поліцейськими тільки для регулювання дорожнього руху (п. п. 8.8).

Як повідомляє портал Berdichev, норма закону про зупинку транспортного засобу за допомогою жезла, тепер втратила свою дію.

Фахівці пояснюють, що внесені зміни до п. п. 8.9 Правил Дорожнього руху та введені нові норми, за якими інспектор поліції будуть мати право зупиняти автомобіль.

  • Сигнальний диск з червоним сигналом чи руки, що вказує на автомобіль і подальше його місце для зупинки.
  • Включений проблисковий маячок синього і червоного кольору або лише червоного кольору.
  • Гучномовний пристрій
  • Спеціальне табло, на якому позначається вимога про зупинку

Водій зобов'язаний зупинити транспортний засіб виключно на підставі зазначених знаків.

Якщо поліцейський намагається зупинити ваш транспортний засіб з допомогою смугастої палички, яка називається жезлом, ви маєте законне право його ігнорувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві з'явилися нові дорожні знаки, які показують про заміну покриття.

Зокрема, ці знаки будуть повідомляти водіїв про те, що асфальтобетонне покриття змінюється на ґрунтовку або цементне покриття. Водіям потрібно знизити швидкість, щоб уникнути аварійної ситуації.

А також розповідали про те, що власників "євроблях" можуть чекати сюрпризи з розмитненням. Депутати придумали новий варіант переоформлення автомобілів.

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