Українським водіям готують новий сюрприз: що це буде

Українські водії скоро зможуть їздити без номерів, адже уряд підготував для них нову інновацію - е-номери. Віртуальні автономери анонсували після того, як було оголошено про те, що в Україні запрацюють електронні права і техпаспорт на машину. А 23 жовтня 2019 року, Кабінет Міністрів України прийняв постанову про введення електронного водійського посвідчення та техпаспорт, а також підтримав законопроект про спрощення процесу присвоєння та видачі автономерів.

Як повідомляє сайт МВС України, Арсен Аваков повідомив, що поки підтвердженням наявності у водія права на керування транспортним засобом є посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, технічний опис яких затверджені відповідною постановою Кабінету Міністрів У разі відсутності при собі цих документів до водія застосовується штраф.

Глава МВС додав, що ще одним нововведенням стане впровадження віртуальних номерних знаків. Проект закону підтримав уряд і згодом його розгляне Верховна Рада.

"При реєстрації транспортних засобів громадянин міг вибрати номерний знак виключно з переліку які були саме в цьому сервісному центрі. Люди були обмежені в можливості вибору номерного знака транспортного засобу, а держава витрачала бюджетні кошти на придбання, зберігання і передачу між сервісними центрами і ЦНАП виготовлених номерів. Вигравали від цього тільки корупціонери, які "допомагали" вибрати "красивий" номер, а також великі монополісти - виробники номерів", - зазначив міністр.