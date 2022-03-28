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Що буде, якщо не платити за комуналку під час війни: чи можуть забрати субсидію

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Понеділок 28 березня 2022 11:50
Що буде, якщо не платити за комуналку під час війни: чи можуть забрати субсидію Українцям розповіли, що буде при неоплаті комуналки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого українцям дозволили платити за комунальні послуги по можливості. Держава не буде нараховувати штрафи і пеню за несплату рахунків, а також не буде відключати постачання газу, води, електроенергії.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Чи каратимуть українців після війни

Відразу після війни за несплату комуналки відразу ніхто карати не буде. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Але якщо зараз у вас є можливість заплатити, то краще зробити це, оскільки служби ЖКГ зараз працюють на межі можливостей.

У деяких регіонах комунальники змушені виходити на роботу навіть під обстрілами окупантів, щоб забезпечити громадянам постачання води, електрики і тепло в будинках.

Чи забиратимуть субсидії

Українців не позбавлятимуть субсидії за несплату комуналки, через те, що всі види соціальних послуг держава буде платити регулярно і в повному обсязі.

Пільги можуть позбавити громадянина тільки в тому випадку, якщо у нього є заборгованість понад 680 грн протягом понад 3 місяці.

Але оскільки субсидію платять тільки до закінчення опалювального сезону, тобто до травня, аналіз заборгованостей проводитимуть вже після його завершення. А це означає, що громадяни можуть отримати всі субсидійні виплати, передбачені на нинішній опалювальний сезон.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, чи втратить переселенець пенсію, якщо подасть заявку на 2000 грн.

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