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Українським пенсіонерам готують "гнучкі системи забезпечення": названо рівні підтримки

Автор: Володимир Костирін

В Україні пенсії продовжать виплачувати за рахунок внесків на соціальне страхування і коштів держбюджету й надалі, що гарантовано Конституцією, при цьому влада готує впровадження й інших "рівнів" забезпечення громадян для гідного життя в літньому віці.

Про це передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.

У відомстві зазначили, що глобальні зміни - старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція - вимагають від країн "адаптуватися і будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії".

Як наголошують у міністерстві, адаптуватися до таких глобальних викликів зможуть ті країни, системи яких мають різні рівні підтримки:

  • прямі виплати пенсій від держави,
  • виплати за накопиченнями громадянина та його роботодавцями протягом життя,
  • адресна допомога (для тих, хто її потребує),
  • розвинені соціальні та медичні послуги для літніх людей,
  • інклюзивне середовище (робить доступним для літніх громадян культурне життя, оздоровлення, спорт, дозвілля та соціальні контакти).

"Фактично вже зараз Україна має п'ять рівнів підтримки літніх людей, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює і розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями", - йдеться в публікації.

Так, у відомстві представили візію забезпечення людей у пенсійному віці. Крім мінімальних пенсійних гарантій, вона охоплює ще додатково чотири рівні. А саме:

  • Солідарні пенсії:

0 рівень - мінімальні пенсійні гарантії, в тому числі доплати, держдопомога

1 рівень - страхові пенсії з солідарної системи

  • Накопичувальні пенсії:

2 рівень - обов'язкові накопичення (у тому числі у професійній пенсійній системі)

3 рівень - добровільні накопичення

  • Послуги та пільги:

4 рівень - соціальні послуги, субсидії тощо.

У Мінсоцполітики додали, що таке бачення вони заклали в стратегію людського розвитку і план дій для її реалізації. Документи обіцяють передати на розгляд уряду цього тижня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців.

Додамо, перед цим ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення та на скільки.

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Міністерство соціальної політикиПенсіїПенсійна реформа