Українським пенсіонерам готують "гнучкі системи забезпечення": названо рівні підтримки

У відомстві зазначили, що глобальні зміни - старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція - вимагають від країн "адаптуватися і будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії".

Як наголошують у міністерстві, адаптуватися до таких глобальних викликів зможуть ті країни, системи яких мають різні рівні підтримки:

прямі виплати пенсій від держави,

виплати за накопиченнями громадянина та його роботодавцями протягом життя,

адресна допомога (для тих, хто її потребує),

розвинені соціальні та медичні послуги для літніх людей,

інклюзивне середовище (робить доступним для літніх громадян культурне життя, оздоровлення, спорт, дозвілля та соціальні контакти).

"Фактично вже зараз Україна має п'ять рівнів підтримки літніх людей, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює і розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями", - йдеться в публікації.

Так, у відомстві представили візію забезпечення людей у пенсійному віці. Крім мінімальних пенсійних гарантій, вона охоплює ще додатково чотири рівні. А саме:

Солідарні пенсії:

0 рівень - мінімальні пенсійні гарантії, в тому числі доплати, держдопомога

1 рівень - страхові пенсії з солідарної системи

Накопичувальні пенсії:

2 рівень - обов'язкові накопичення (у тому числі у професійній пенсійній системі)

3 рівень - добровільні накопичення

Послуги та пільги:

4 рівень - соціальні послуги, субсидії тощо.

У Мінсоцполітики додали, що таке бачення вони заклали в стратегію людського розвитку і план дій для її реалізації. Документи обіцяють передати на розгляд уряду цього тижня.