Українським пенсіонерам готують "гнучкі системи забезпечення": названо рівні підтримки

В Україні пенсії продовжать виплачувати за рахунок внесків на соціальне страхування і коштів держбюджету й надалі, що гарантовано Конституцією, при цьому влада готує впровадження й інших "рівнів" забезпечення громадян для гідного життя в літньому віці.
Про це передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.
У відомстві зазначили, що глобальні зміни - старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція - вимагають від країн "адаптуватися і будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії".
Як наголошують у міністерстві, адаптуватися до таких глобальних викликів зможуть ті країни, системи яких мають різні рівні підтримки:
"Фактично вже зараз Україна має п'ять рівнів підтримки літніх людей, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює і розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями", - йдеться в публікації.
Так, у відомстві представили візію забезпечення людей у пенсійному віці. Крім мінімальних пенсійних гарантій, вона охоплює ще додатково чотири рівні. А саме:
0 рівень - мінімальні пенсійні гарантії, в тому числі доплати, держдопомога
1 рівень - страхові пенсії з солідарної системи
2 рівень - обов'язкові накопичення (у тому числі у професійній пенсійній системі)
3 рівень - добровільні накопичення
4 рівень - соціальні послуги, субсидії тощо.
У Мінсоцполітики додали, що таке бачення вони заклали в стратегію людського розвитку і план дій для її реалізації. Документи обіцяють передати на розгляд уряду цього тижня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців.
Додамо, перед цим ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення та на скільки.