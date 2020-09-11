Українським автомобілістам готують нові штрафи: за що каратимуть

В Україні запропонували ввести штрафи для автомобілістів, які "скрутили" пробіг машин. Крім того, водіїв хочуть зобов'язати вказувати показники одометра на транспортному засобі в митній декларації, свідоцтві про проходження техогляду і страховому полісі.

Про це йдеться в проекті закону "про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закон України "Про дорожній рух" щодо запобігання шахрайству з показниками одометрів транспортних засобів". Документ №4039 зареєстрований у Верховній Раді.

Авторами ініціативи виступила група народних депутатів.

Фіксувати дані про пробіг авто потрібно буде в обов'язковому порядку при реєстрації, обліку і технічний контроль всіх ТЗ.

Як йдеться в пояснювальній записці до проекту закону, проблема "скручування пробігу" у вживаних авто досить актуальна для України.

"Послуги з "корекції одометрів", тобто зменшення їхніх показників, відкрито рекламуються у всіх доступних засобах. Також не менш відкрито продаються прилади, якими самостійно можна перепрограмовувати електронні одометри, встановлюючи "бажаний", а не дійсний пробіг перед продажем автомобіля. На практиці незалежно від віку машини, яка пропонується до продажу, її заявлений продавцем пробіг рідко коли перевищуватиме 150-200 тисяч кілометрів", - пишуть автори ініціативи.

"Скручування пробігу" дає покупцеві авто неправдиву інформацію про реальний стан ТЗ, які ввозяться на митну територію України та продаються на вторинному ринку. А це, як наслідок, призводить до зниження рівня безпеки експлуатації машини, а також "фінансові втрати сумлінних покупців автотранспорту, ошуканих продавцями, які занизили реальний пробіг автомобіля".

Також в Україні існує "схема" із заниження митної вартості вживаних авто при їх імпорті. Так державний бюджет втрачає значні суми податкових надходжень від розмитнення вживаних авто.

Які хочуть ввести штрафи за "скручування" пробігу

за вимкнення кабелю щитка приладів або троса спідометра доведеться заплатити 3400 гривень штрафу ;

; якщо при реєстрації чи техогляді показник буде меншім за вказаний раніше в Єдиному держреєстрі, то передбачається штраф до 8500 гривень ;

; якщо при першій реєстрації розмитненого авто показання одометра будуть менші, ніж заявлені на митниці, сума штраф сягне 17 тисяч гривень ;

; якщо пропонуються послуги зі "скрутки" пробігу - штраф 34 тисяч гривень ;

; якщо власник авто зі "скрученими" даними не розкриє "майстрів", які це зробили - теж заплатить штраф 34 тисяч гривень

Нардепи впевнені, що ухвалення даного законопроекту дозволить "захистити сумлінних покупців від шахрайства із заниженням пробігу автомобілів, що призводить до значних фінансових втрат, позитивно вплине на підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів і збільшить податкові надходження від розмитнення вживаних авто"

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