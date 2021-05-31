Польща спростить працевлаштування іноземців через великий попит
Національний план реконструкції Польщі включає в себе, серед іншого, полегшення працевлаштування іноземців. Це має заповнити дефіцит на ринку праці.
Про це сказала заступник міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івона Міхалек, повідомляє видання Dziennik.pl.
"Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, почали тут працювати, особливо в тих професіях, де нам не вистачає робочої сили, в яких поляки не хочуть працювати. Ми хотіли б запропонувати їм, щоб вони теж привезли свої сім'ї, і щоб вони разом з нами збільшували наш ВВП", - підкреслив заступник міністра.
За її словами, план змін у працевлаштуванні іноземців перебувають у стадії розробки. Планується підвищити роль бюро з працевлаштування в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, і скоротити формальності. Процедури, пов'язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців, будуть повністю цифровими. Паралельно ведеться робота над новою міграційною політикою країни.
Міхалек додала, що підприємці заявляють про брак робочих рук не тільки в таких галузях, як торгівля і будівництво, а й в інших областях. Вона зазначила, що роботодавці дуже позитивно оцінюють співробітників з України та Білорусі.
Зазначимо, за даними опитування Соціологічної групи" Рейтинг", у вересні 2019 року 35% жителів українських міст думали над ідеєю еміграції за кордон для пошуку там роботи, 63% респондентів про це не думали.
Нагадаємо, за даними НБУ, зацікавленість українців у роботі за кордоном почала падати.