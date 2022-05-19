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У водіїв почнуть забирати авто на потреби ЗСУ: у кого саме

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Четвер 19 травня 2022 14:46
У водіїв почнуть забирати авто на потреби ЗСУ: у кого саме Фото: у п'яних водіїв можуть забирати авто на потреби ЗСУ (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні пропонують забирати авто на потреби ЗСУ, у водіїв, що сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

Так, на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект №7382 про покарання таких порушників ПДР.

Пояснювальна записка до законопроекту свідчить, що "в той час, коли у деяких законослухняних працьовитих громадян вилучають" на потреби армії" машини, менш відповідальні громадяни дозволяють собі їздити за кермом в стані сп'яніння, часто піддаючи себе і інших смертельним небезпекам".

Автори законопроекту хочуть внести зміни до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення і забирати авто у п'яних або під дією наркотиків водіїв на потреби армії або рятувальників.

Ця норма діятиме під час воєнного стану до закінчення війни в Україні.

Також п'яним водіям крім конфіскації авто буде ще "світити" штраф за цією статтею.

З 17 березня 2021 року підвищили відповідальність за ст. 130 КУпАП (водіння в нетверезому вигляді):

  • За частиною 1 ст. 130 - 17000 грн з позбавленням права керування на 1 рік.
  • За частиною 2 ст. 130 - 34000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплачуваним вилученням ТЗ або без такого;
  • За частиною 3 ст. 130 - 51000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

Зазначимо, що раніше штраф за нетверезу їзду становив 10200 гривень.

Як ми раніше писали, в Україні під час дії військового положення хочуть ввести нові штрафи. Вони стосуватимуться порушення правил світломаскування і нехтування комендантською годиною. Також вони торкнуться правил торгівлі ліками і алкоголю.

Нагадаємо, в Україні прийняли закон за образу поліцейських - який можна отримати штраф.

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