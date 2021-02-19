В українських Карпатах замерзли водоспади: казкові фото крижаних "скульптур"

На території Сколівських Бескидів розташовані кілька водоспадів: Кам'янецький, Гуркало, Сопіт. Завдяки частим змінам погоди цієї зими, з перепадами від відлиги до тріскучих морозів, створюються сприятливі умови для утворення різних форм замерзання води.

Таким чином основними творцями химерних і неповторних крижаних скульптур називають мороз, сонце та сніг.

Співробітники парку показали фото замерзлих водоспадів, дивовижних бурульок різноманітних форм, та інші крижані "витвори мистецтва", які зараз можна побачити на території Бескидів.

У природному парку "Сколівські Бескиди" замерзли водоспади (фото: facebook.com/skolebeskydy)

Як пояснили в адміністрації парку, зазвичай бурулька утворюється на скельних виступах, берегових обривах, гілках дерев. Але може утворюватись у порожнинах при пошаровому заморожуванні повільно стікаючої або капаючої води.

Переважно бурульки мають конусоподібну форму, але швидка зміна погодних умов здатна створити унікальні чудернацькі крижані фігури.

Крижані водоспади і сталактити в природному парку "Сколівські Бескиди"(фото: facebook.com/skolebeskydy)