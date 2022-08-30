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Акцизи на бензин, дизель та автогаз повертаються: якими будуть ставки

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Україна, Вівторок 30 серпня 2022 15:31
Акцизи на бензин, дизель та автогаз повертаються: якими будуть ставки Фото: акцизи на бензин, дизель та автогаз будуть повернені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Законопроект 7668-д підтримали 236 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його інформацією, законопроект містить наступні норми:

  • на автогаз повертається акциз у розмірі 52 євро за 1000 літрів,
  • акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів.

Крім того, акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу, теж прирівнюється до 100 євро за 1000 літрів (зараз як і до війни 162 євро за 1000 літрів).

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав законопроект до Ради щодо часткового повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно. Однак законопроект 7668 не був включений до порядку денного Ради 16 серпня.

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