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В українських аптеках з'явилося "ліки" від коронавіруса: по чому продають

STYLERЖиття    13.03.2020 - 17:05
В українських аптеках з'явилося "ліки" від коронавіруса: по чому продають
В аптеках продають ліки від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні допомагає збагачуватися фармацевтичним компаніям

Коронавірус в Україні призвів до першої смерті, всього троє інфікованих. Тим часом недобросовісні ділки, користуючись панікою через карантин та загрозою розповсюдження COVID-19 по країні, почали продавати в аптеках ліки від коронавіруса. Всі подробиці про "чарівні пігулки" - у матеріалі Styler.

Журналістам вдалося помітити таких "бізнесменів" в одній з аптек Київської області - в місті Боярка, розповідають "Вікна".

"В наявності препарати для профілактики коронавірусу. За інформацією звертайтесь до фармацевтів", - йдеться в оголошенні на аптеці.

В українських аптеках з'явилося &quot;ліки&quot; від коронавіруса: по чому продають

В аптеці під Києвом продають ліки від коронавіруса (скрін відео)

Вартість диво-засобів близько 100 гривень, але ані вилікувати, ані зашкодити вони нікому не можуть, адже це гомеопатія.

Журналісти запитали у провізора, звідки така інформація, що ці два пропонованих препарати допоможуть від коронавіруса. На що та відповіла, що "це доведено". При цьому покупці розділилися на два табори - деякі вірять провізорам, а дехто ставиться до таких заяв скептично.

А ось виробники цих препаратів "під шумок" нещодавно оновили інструкцію, вказавши в ній "профілактику коронавіруса".

В аптеці Боярки продають ліки від коронавіруса (відео: YouTube/Вікна Новини)

Раніше ми писали, що Україна повністю закриє кордони для в'їзду іноземців.

А також читайте про першу смерть від коронавіруса в Радомишлі Житомирської області.

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